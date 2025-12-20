Netflix estrenó una impactante película donde los protagonistas luchan por sobrevivir a una catástrofe + Seguir en









Encierro, tensión y decisiones límite se combinan en un relato donde cada minuto define su destino.

Un escenario extremo y un encierro asfixiante marcan el pulso de esta historia. Foto: Netflix

El catálogo de Netflix sumó una propuesta intensa para cerrar el año, con una película que combina suspenso, ciencia ficción y drama en un escenario límite. En un contexto donde las historias apocalípticas ganan terreno, la plataforma apuesta por un relato cargado de tensión y decisiones extremas.

Lejos de una superproducción clásica, esta película se apoya en el encierro, el clima opresivo y el vínculo entre sus personajes para construir una experiencia inmersiva. Con este estreno, Netflix refuerza su estrategia de ofrecer contenidos internacionales que logran impacto global.

el gran diluvio La tensión crece dentro del edificio mientras el agua avanza y obliga a los personajes a tomar decisiones extremas. Netflix De qué trata El gran diluvio, la gran apuesta de Netflix La historia se sitúa en un mundo al borde del colapso, cuando una catástrofe sin precedentes provoca inundaciones masivas y deja a una ciudad sumida en el caos. En medio de ese escenario, dos personas quedan atrapadas en un edificio que se convierte en una trampa mortal.

A medida que el nivel del agua sube de forma imparable, la supervivencia depende de decisiones rápidas y de la capacidad de resistir tanto a las condiciones físicas como a amenazas inesperadas. El encierro transforma cada minuto en una lucha contra el tiempo.

Sin proponérselo, los protagonistas terminan ocupando un rol clave frente a un desastre de alcance mayor. La tensión constante y el tono apocalíptico convierten a la película en una de las apuestas más intensas de Netflix para diciembre.

