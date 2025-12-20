A 20 años de su estreno: Netflix sumó una remake mexicana de una icónica película argentina + Seguir en









Basada en un éxito nacional, el estreno de la plataforma de streaming es una de las grandes novedades dentro de su catálogo.

La producción hecha en México es una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming. Netflix

Netflix busca constantemente la manera de actualizar su catálogo de series y películas para mantenerse como el rey de las plataformas de streaming. Además de estrenos inéditos, también ha optado por producir adaptaciones de filmes realizados en otros países, con la intención de abarcar aún más público.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre las nuevas joyas que están disponibles aparece una obra realizada en México, pero cuya primera versión se hizo en Argentina. En el país fue un auténtico éxito, por lo que la reversión es una de las grandes apuestas del servicio de transmisión.

Tiempo de Valientes Netflix El film mexicano está basado en la obra nacional que fue un éxito en cine y televisión. Netflix De qué trata La hora de los valientes, el estreno de Netflix La hora de los valientes es una producción mexicana basada en Tiempo de valientes, el aclamado film dirigido por Damián Szifron y protagonizado por Diego Peretti y Luis Luque. En este caso, el país del norte tendrá en la dirección a Ariel Winograd, quien se reconoce como un admirador del realizador argentino.

Con claras similitudes, pero un estilo más afín al de la tierra del nopal, un psicoanalista es condenado a realizar servicios a la comunidad luego de protagonizar un accidente de tránsito. Le encargarán ofrecer apoyo terapéutico a un agente de policía, deprimido por haber descubierto que su esposa le fue infiel. Ambos pasarán de verse obligados a conocerse a forjar un lazo en medio de situaciones tensas e hilarantes.

Netflix: tráiler de La hora de los valientes Embed - La hora de los valientes | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de La hora de los valientes Luis Gerardo Méndez

Memo Villegas

Christian Tappan

Verónica Bravo

Noé Hernández

Temas Netflix

Películas