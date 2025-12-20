SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
20 de diciembre 2025 - 20:30

La desgarradora y galardonada película que estrenó HBO Max y no te la podés perder

La historia que generó gran impacto se encuentra disponible en HBO Max.

Una película emotiva e intensa, que va a generar impacto en HBO Max.

Una película emotiva e intensa, que va a generar impacto en HBO Max.

Imagen: HBO Max

Una nueva incorporación al catálogo de HBO Max está dando que hablar entre los amantes del cine intenso y emotivo por su poderoso retrato humano. Se trata de una película que, desde su llegada a la plataforma, volvió a estar en boca de quienes buscan historias con impacto emocional y profundidad dramática.

La propuesta se destaca por su tono íntimo, sus actuaciones sólidas y una trama que impacta desde los primeros minutos. Reconocida en la temporada de premios y muy valorada por la crítica, la película que acaba de llegar a HBO Max es Manchester by the Sea.

Informate más
Manchester by the sea
Una gran actuaci&oacute;n de Casey Affleck, tapada por su delito de acoso sexual que le cost&oacute; la relaci&oacute;n con muchos colegas.

Una gran actuación de Casey Affleck, tapada por su delito de acoso sexual que le costó la relación con muchos colegas.

De qué trata Manchester by the sea, la película que sumó HBO Max

Manchester by the Sea sigue la vida de Lee Chandler, un hombre que vive sumergido en su rutina y la tristeza hasta que recibe una noticia que lo obliga a regresar a su pueblo natal. Su hermano ha fallecido, y debe hacerse cargo del hijo adolescente que deja atrás, una responsabilidad que lo enfrenta no solo a sus nuevas obligaciones, sino también a recuerdos dolorosos de un pasado que intentó dejar atrás.

La película transcurre entre la cotidianidad de una comunidad costera de Massachusetts y el paisaje íntimo de un hombre luchando con la culpa, el dolor y la redención. A través de una mezcla de momentos silenciosos y conversaciones crudas, la historia explora la fragilidad de las relaciones humanas y cómo los vínculos familiares pueden sanar, a pesar de las heridas más profundas.

Además de su trama conmovedora, Manchester by the Sea fue aclamada en la temporada de premios: ganó dos premios Oscar, incluido el de Mejor Actor Protagonista para Casey Affleck, y se destacó por su guion original que evita lugares comunes del cine dramático.

HBO Max: tráiler de Manchester by the sea

Embed - MANCHESTER JUNTO AL MAR | Primer tráiler subtitulado

HBO Max: elenco de Manchester by the sea

  • Casey Affleck
  • Lucas Hedges
  • Michelle William
  • Kyle Chandler
  • Gretchen Mol

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias