La desgarradora y galardonada película que estrenó HBO Max y no te la podés perder + Seguir en









La historia que generó gran impacto se encuentra disponible en HBO Max.

Una película emotiva e intensa, que va a generar impacto en HBO Max. Imagen: HBO Max

Una nueva incorporación al catálogo de HBO Max está dando que hablar entre los amantes del cine intenso y emotivo por su poderoso retrato humano. Se trata de una película que, desde su llegada a la plataforma, volvió a estar en boca de quienes buscan historias con impacto emocional y profundidad dramática.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La propuesta se destaca por su tono íntimo, sus actuaciones sólidas y una trama que impacta desde los primeros minutos. Reconocida en la temporada de premios y muy valorada por la crítica, la película que acaba de llegar a HBO Max es Manchester by the Sea.

Manchester by the sea Una gran actuación de Casey Affleck, tapada por su delito de acoso sexual que le costó la relación con muchos colegas. Imagen: HBO Max De qué trata Manchester by the sea, la película que sumó HBO Max Manchester by the Sea sigue la vida de Lee Chandler, un hombre que vive sumergido en su rutina y la tristeza hasta que recibe una noticia que lo obliga a regresar a su pueblo natal. Su hermano ha fallecido, y debe hacerse cargo del hijo adolescente que deja atrás, una responsabilidad que lo enfrenta no solo a sus nuevas obligaciones, sino también a recuerdos dolorosos de un pasado que intentó dejar atrás.

La película transcurre entre la cotidianidad de una comunidad costera de Massachusetts y el paisaje íntimo de un hombre luchando con la culpa, el dolor y la redención. A través de una mezcla de momentos silenciosos y conversaciones crudas, la historia explora la fragilidad de las relaciones humanas y cómo los vínculos familiares pueden sanar, a pesar de las heridas más profundas.

Además de su trama conmovedora, Manchester by the Sea fue aclamada en la temporada de premios: ganó dos premios Oscar, incluido el de Mejor Actor Protagonista para Casey Affleck, y se destacó por su guion original que evita lugares comunes del cine dramático.

HBO Max: tráiler de Manchester by the sea Embed - MANCHESTER JUNTO AL MAR | Primer tráiler subtitulado HBO Max: elenco de Manchester by the sea Casey Affleck

Lucas Hedges

Michelle William

Kyle Chandler

Gretchen Mol