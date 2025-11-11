SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de noviembre 2025 - 13:30

La película sobre un amor prohibido que subió la temperatura de Prime Video

Prime Video sorprende con una de sus películas más audaces: un drama romántico que enciende emociones y rompe con lo establecido.

En solo 96 minutos, esta joya italiana de Prime Video mezcla deseo, conflicto y belleza visual.

Freepik

Entre las películas que sacuden emociones intensas, Prime Video sumó a su catálogo un drama italiano cargado de tensión, deseo y dilemas morales. Esta producción encendió debates y miradas por igual, con una historia breve pero potente que no pasa desapercibida.

Con apenas 96 minutos, la historia pone en jaque la línea entre lo correcto y lo deseado. En una temporada sofocante, el corazón puede elegir caminos inesperados. Y esa chispa transformó a "El verano más caliente" en un éxito de visualizaciones.

Informate más
De qué trata El verano más caliente
Entre las pel&iacute;culas m&aacute;s vistas de Prime Video, esta historia italiana cautiva con un amor prohibido, tensi&oacute;n y escenarios que lo dicen todo. &nbsp;

De qué trata El verano más caliente, la película furor de Prime Video

En la costa siciliana, Lucía planea mudarse a Roma junto a su novio para estudiar economía. Pero sus planes cambian cuando conoce a Don Nicola, un diácono que llega a la villa donde ella trabaja como voluntaria. Lo que empieza como un favor a su amiga Valentina, se convierte en una cercanía cargada de tensión.

El vínculo entre ellos crece hasta volverse incontrolable. La religión, las promesas y el deber no alcanzan para frenar un deseo que se enciende entre silencios, miradas y secretos. La villa, el calor y el verano se convierten en el escenario perfecto para un amor tan intenso como problemático.

Prime Video: tráiler de El verano más caliente

Embed - L'Estate Più Calda | Trailer Ufficiale | Prime Video

Prime Video: elenco de El verano más caliente

  • Gianmarco Saurino

  • Nicole Damiani

  • Alice Angelica

  • Stefania Sandrelli

  • Nino Frassica

