Diego Santilli juró como nuevo ministro de Interior







En un acto breve en el Salón Blanco, se formalizó un cargo que ya estaba cumpliendo en los últimos días. Tendrá como misión inmediata, lograr los consensos para aprobar leyes clave del Gobierno.

Santilli juró junto a ministros y su familia.

El Gobierno formalizó este martes la incorporación de Diego Santilli, la cabeza de lista de La Libertad Avanza que ganó en la provincia de Buenos Aires. El presidente Javier Milei le tomó el juramento para asumir el cargo de ministro del Interior. Tendrá un rol clave para juntar los votos en el Congreso para aprobar las reformas laboral y tributarias, entre otras.

Fue un acto breve en el Salón Blanco de la Casa Rosada. No hubo discursos ni palabras de agradecimiento. Solo la toma de juramento del Presidente y un abrazo efusivo con Santilli, quién el viernes renuncia a su banca para poder asumir. Estuvieron presentes los ministros del Poder Ejecutivo, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También los hijos de Santilli y su esposa.

VIDEO JURA SANTILLI Antes de la jura oficial, Diego Santilli empezó a ejercer como ministro de Interior y ya se reunió con gobernadores Santilli, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, otro de los movimientos en el Ejecutivo nacional, mantuvo dos reuniones con gobernadores este viernes: una con Ignacio Torres (Chubut) y la otra con Raúl Jalil (Catamarca). A Santilli se le atribuye ser una de las herramientas de diálogo y negociación con las provincias a cambio de respaldo parlamentario. En ese sentido, y tras el recambio parlamentario, Torres tiene influencia sobre un diputado y una senadora (Ávila y Terenzi), mientras que Jalil tiene entre sus representantes a cuatro diputados (Ávila, Nóblega, Monguillot, Palladino).

En esta línea durante la jornada de ayer continuaron los encuentros en Casa Rosada. Santilli se reunió con los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan), con el objetivo de obtener apoyo en los proyectos oficialistas del Presupuesto 2026, la reforma laboral, el nuevo régimen impositivo y el cambio en el Código Penal. Además, también la reunión contó con la participación de Manuel Adorni.

Ahora, su idea es reunirse, en las próximas semanas, con 10 de los 20 mandatarios que participaron de la cumbre con Milei días atrás. El jueves, será anfitrión del salteño Gustavo Sáenz en la Casa Rosada. A la vez, iniciará una agenda conjunta con el titular de Hacienda, Luis Caputo, para delinear el trazó fino del Presupuesto.

Presupuesto 2026: las negociaciones de Diego Santilli Tras el encuentro de este lunes, el gobernador Marcelo Orrego afirmó que se trató de "una charla muy buena" y "muy amena" y confirmó su respaldo al Presupuesto 2026. Reveló, además, que hablaron sobre las reformas fiscal, laboral y del Código Penal. Además, aseguró: "Cada vez estoy más convencido de que el mejor aliado de un presidente son los gobernadores, porque tienen la misma responsabilidad administrativa, que, en definitiva, es administrar prioridades, es resolver los problemas que la gente sola no puede resolver". Posteriormente, pasadas las 16, fue el turno de Martín Llaryora, quien se mostró más cauto que su par cuyano y puso reparos respecto a la reforma laboral. En Argentina se puede hacer una modernización del trabajo y la podemos hacer sentando inclusive a los sectores pymes y del sindicalismo también", indicó.