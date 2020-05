La primera vez que Hollywood se puso barbijo y prohibió besar

El presidente Donald Trump, según publicó ayer ANSA, le dijo a su equipo que no usa barbijo porque si lo hiciera “enviaría un mensaje equivocado a la sociedad, y lo haría parecer ridículo”. Ese mensaje, de acuerdo con la agencia italiana, sería que el coronavirus lo preocupa, cuando la imagen que desea transmitir es la de optimismo ante una próxima reapertura de la economía; pero, además, porque usar barbijo daña cualquier forma de coquetería. Eso no lo dijo pero todos lo entendieron así: la preocupación por la imagen personal en una pandemia no es nueva, y él se considera un hombre coqueto.