Descuentos de hasta 15% en los impuestos Inmobiliario y Automotor en la provincia de Buenos Aires: cómo acceder al beneficio y requisitos

El Ministerio de Economía provincial lo dispuso para el ejercicio fiscal 2026. También habrá una bonificación del 10% por buen cumplimiento, aunque no serán acumulables.

La Provincia otorgó una bonificación del 15% por el pago anual de los impuestos patrimoniales.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció una bonificación del 15% en los impuestos Inmobiliario y a los Automotores para los contribuyentes que opten por cancelar el monto anual en una sola cuota. La medida fue formalizada mediante la Resolución N.º 39, publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense.

La normativa, firmada por el ministro de Economía Pablo Julio López, se enmarca en las facultades otorgadas por los artículos 19 y 37 de la Ley Impositiva, sancionada en diciembre pasado por la Legislatura y correspondiente al ejercicio fiscal 2026, que habilitan al Ejecutivo provincial a definir bonificaciones sobre tributos patrimoniales.

A qué impuestos alcanza el descuento del 15% Según lo dispuesto, el descuento del 15% alcanzará al Impuesto Inmobiliario, tanto en su componente básico como complementario, y al Impuesto a los Automotores, que incluye vehículos automotores y embarcaciones deportivas o de recreación, siempre que el total del gravamen sea abonado hasta la fecha de vencimiento de la primera cuota o con anterioridad.

OFICIAL (1) El beneficio se aplicará únicamente a los contribuyentes que no registren deudas exigibles por períodos no prescriptos sobre el bien alcanzado y podrá utilizarse con cualquier medio de pago, incluidos el débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito, conforme a las modalidades que establezca la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

¿Existe una bonificación adicional por buen cumplimiento? Además, la resolución fijó una bonificación del 10% por buen cumplimiento sobre el monto de cada cuota de ambos impuestos. Este descuento estará destinado a quienes mantengan su situación fiscal regular, abonen las cuotas en término y tengan canceladas las obligaciones del año 2026 según las condiciones que determine ARBA.

Al igual que en el caso del pago anual anticipado, la bonificación por buen cumplimiento también será válida para todos los medios de pago, incluidos los sistemas de débito automático. No obstante, la norma aclara que los beneficios no serán acumulables entre sí: los contribuyentes deberán optar entre el descuento por cancelación del monto anual o el descuento por buen cumplimiento.