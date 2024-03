La próxima película de Ari Aster ya tiene elenco: Joaquin Phoenix, Pedro Pascal y Emma Stone

Un reencuentro con historia

Eddington reúne a Aster con Phoenix, quien protagonizó Beau Is Afraid junto a Patti LuPone, Nathan Lane y Amy Ryan. Phoenix, que ganó un Oscar por Joker de 2019, regresa para la secuela Joker: Folie à Deux, que llegará a los cines en octubre de la mano de Warner Bros.

Stone obtuvo su segundo Premio de la Academia durante el fin de semana por su papel de Bella Baxter en Poor Things de Yorgos Lanthimos. También apareció con Nathan Fielder en la serie de Showtime, The Curse, que emitió su final de temporada a principios de este año.

Pascal apareció recientemente en Drive-Away Dolls y regresará para la segunda temporada de The Last of Us de HBO. Actualmente, Butler está recibiendo elogios por su papel en Dune: Part Two de Denis Villeneuve junto a Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson y Josh Brolin.

Dónde ver las películas de Ari Aster

Ari Aster tiene una corta pero aclamada filmografía. Su largometraje debut, Hereditary, puede verse en las plataformas de streaming Netflix y MAX, así como también alquilar o comprar en Apple TV y Google Play.

Midsommar, protagonizada por Florence Pugh, está disponible para stream en Lionsgate+ y Movistar TV; mientras que Beau Is Afraid puede encontrarse en Amazon Prime Video. Ambas películas también pueden alquilarse o comprarse por Apple TV y Google Play.