La Renga vuelve a Rosario en diciembre: cómo y dónde sacar las entradas







Una de las bandas más convocantes del rock nacional confirmó que brindará un recital el 13 de diciembre en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio.

La Renga vuelve a Rosario. Foto: Télam

La Renga vuelve a tocar en Rosario. Una de las bandas más convocantes del rock nacional confirmó que brindará un recital el 13 de diciembre en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta forma, la banda integrada por Gustavo "Chizzo" Nápoli (cantante principal y guitarra), Gabriel "Tete" Iglesias (bajo) y Jorge "Tanque" Iglesias (batería), quienes están desde los inicios a fines de los 80, serán anfitriones del banquete en la Cuna de la Bandera para despedir el 2025.

Cómo y dónde comprar las entradas para La Renga en Rosario Las entradas se pondrán a la venta desde el jueves 23 de octubre en la plataforma www.arteinfernal.com.

Embed - La Renga on Instagram: "Sabado 13 de diciembre La Renga en Rosario! Autódromo municipal. Entradas a la venta a partir del jueves 23 de octubre en www.arteinfernal.com" View this post on Instagram A post shared by La Renga (@larenga)

El último show del grupo de Mataderos en la Cuna de la Bandera fue en noviembre de 2022, cuando presentó "Alejado de la red" ante 38 mil personas que colmaron el Coloso Marcelo Bielsa.

Este recital en Rosario será parte de la gira latinoamericana 2025 de la banda, que incluye fechas en Asunción (Paraguay) el 18 de octubre y Florianópolis (Brasil) el 23 de noviembre. La agrupación oriunda de Mataderos viene de agotar localidades en múltiples ciudades y se prepara para cerrar el año a lo grande con su regreso a la Cuna de la Bandera.

Temas Rosario

Música

entradas