Llevar una alimentación saludable fortalece la memoria y la concentración, según los especialistas

Llevar una alimentación saludable es fundamental para la vida de las personas y la salud mental. Una mala alimentación puede acelerar el deterioro cerebral, mientras que un estilo de vida sano ayuda a preservar la memoria y la concentración.
Según los especialistas, dietas como la mediterránea, que son ricas en vegetales y aceite de oliva, aportan beneficios cuantificables a nivel cognitivo.
Según los especialistas, dietas como la mediterránea, que son ricas en vegetales y aceite de oliva, aportan beneficios cuantificables a nivel cognitivo. De esta manera, se evidencia que el envejecimiento no es un proceso irreversible ligado únicamente a la edad, sino que puede modularse mediante hábitos saludables.
La combinación de alimentación equilibrada, ejercicio físico y entrenamiento cognitivo demostró ser eficaz, especialmente cuando la intervención es temprana.
Qué nutrientes son esenciales para el cerebro
La nutricionista Eva Bautista asegura que los alimentos ricos en antioxidantes, ácidos grasos esenciales y vitaminas específicas mejoran la circulación cerebral y protegen las células nerviosas del envejecimiento prematuro.
Entre los nutrientes más importantes para mantener la memoria y la concentración se destacan:
- Antioxidantes: protegen las células cerebrales del daño oxidativo.
- Ácidos grasos omega-3: esenciales para la función cognitiva y la prevención de enfermedades neurodegenerativas.
- Vitaminas E y C: favorecen la regeneración neuronal y el flujo sanguíneo al cerebro.
- Ácido fólico y proteínas: promueven la reparación celular y el mantenimiento de la función cognitiva.
Los mejores alimentos para fortalecer la memoria
- Frutas y verduras: arándanos, frutillas, naranjas, brócoli y espinacas aportan antioxidantes y vitamina C, fundamentales para la salud cerebral. Se recomienda consumirlas frescas en ensaladas o acompañando otros platos.
- Pescados grasos: salmón, caballa y atún son ricos en omega-3, que mejoran la memoria y la concentración. Se aconseja incluir pescado azul en la dieta al menos dos o tres veces por semana.
- Frutos secos: almendras, nueces y avellanas contienen grasas saludables, antioxidantes y vitamina E, ideales para proteger las células cerebrales. Pueden consumirse como snack o en yogures y ensaladas.
- Cacao y chocolate negro: con alto contenido de flavonoides, favorecen la circulación cerebral y estimulan funciones cognitivas. Unos 28 gramos de chocolate al 85% de cacao o cacao puro en bebidas puede mejorar el rendimiento cerebral.
- Legumbres: lentejas, garbanzos y legumbres aportan ácido fólico, fibra y proteínas, esenciales para la regeneración neuronal. Incorporarlas en guisos, sopas o ensaladas ayuda a mantener la función cognitiva.
- Aceite de oliva virgen extra: rico en antioxidantes y grasas saludables, mejora la circulación sanguínea y reduce la inflamación neuronal. Se recomienda usarlo para ensaladas, aderezos y cocinar al horno.
