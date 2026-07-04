Serie furor en Netflix: una comedia india sobre un profesor de educación sexual que te va a sorprender + Agregar ámbito en









La obra disponible en la plataforma de streaming suma cada vez más fanáticos, debido a su hilarante manera de abordar una retorcida trama.

La plataforma de streaming cuenta con una joya en su catálogo que suma cada vez más fanáticos. Netflix

Sex Education se consolidó como una de las producciones más destacadas dentro del catálogo de Netflix, abordando mediante el humor ácido una temática fundamental como la educación sexual. Tras su desenlace, gran parte de los fanáticos experimentó dificultades para encontrar una alternativa a la exitosa tira británica, omitiendo darle una oportunidad a esta serie oculta.

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Hecha en la India, la producción de la plataforma representa una de las grandes apuestas del streaming actual. Aunque todavía busca consolidar el reconocimiento alcanzado en otras partes del mundo, la ficción comenzó a ganar terreno en las redes sociales gracias a los comentarios sobre su hilarante trama.

La serie seguirá las insólitas aventuras de Subbu, el protagonista de esta hilarante comedia. Netflix De qué trata Super Subbu La obra de Netflix sigue la caótica vida de Subramanyam Chilukuri, un hombre de 32 años sumamente tímido, miedoso y con una marcada falta de confianza en sí mismo. Este carácter es el resultado directo de la relación con su padre, un estricto profesor de escuela acostumbrado a tratarlo siempre como un fracasado.

Sorpresivamente, el joven asume el rol de educador sexual tras la renuncia de la anterior docente en el pueblo de Maakipur luego del ataque de una multitud enfurecida contra la materia. Subbu acepta la vacante a pesar de ser virgen por decisión propia, planeando guardar su primera experiencia para el matrimonio.

A partir de allí, el desafío principal consistirá en juntar el valor necesario para revelarle a su padre la elección de este polémico camino, una verdad que desatará la furia familiar al salir a la luz.

Netflix: tráiler de Super Subbu Netflix: elenco de Super Subbu Sundeep Kishan

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