Netflix estrenó la tercera temporada de una serie que no tan conocida que promete enamorarte + Agregar ámbito en









La obra, que no cuenta con tanto reconocimiento, continúa el recorrido de la protagonista, quien finalmente puede ver los resultados de su trabajo soñado.

La historia de Mavis dará un gran giro en esta nueva entrega. Netflix

El poco reconocimiento de las series no siempre se traduce en una cancelación abrupta y el cierre definitivo de su producción. En ciertas excepciones, Netflix decide apostar por la continuidad de sus historias, buscando captar la atención de nuevos espectadores mediante el efecto boca en boca a lo largo del tiempo.

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Por esto, los seguidores de esta particular producción recibieron con alegría el reciente lanzamiento de su tercera temporada. La nueva entrega representa la oportunidad ideal para ganarse un lugar dentro de las preferencias del público local. Quienes decidan adentrarse en esta propuesta se encontrarán con una grata sorpresa de calidad.

Luca y Mavis darán un paso importante en su relación. Netflix De qué trata La supervivencia de una chica con curvas Tras los sucesos de las primeras dos temporadas, Mavis se muestra completamente consolidada. Su boutique de moda inclusiva es un éxito en la competitiva industria de diseñadores de Nueva York y ahora su verdadero desafío pasará a ser su vida personal.

Ella resolvió laboralmente todos sus problemas y ahora, mientras disfruta de los resultados, apunta a tener una relación fuerte con Luca, avanzando al siguiente paso: formar una familia.

Lejos de separarse del humor tan característico de esta serie y del amor propio desarrollado por la protagonista de esta historia, la sensación apunta a este cierre definitivo de su aventura.

Netflix: tráiler de La supervivencia de una chica con curvas Netflix: elenco de La supervivencia de una chica con curvas Michelle Buteau

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