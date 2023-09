La segunda temporada de Loki adelanta su fecha de estreno y comparte nuevo material

Nuevas incorporaciones en la temporada 2 de Loki

Una nueva incorporación confirmada al elenco es Quan, mejor conocido recientemente por su papel ganador del Oscar como Waymond en "Everything Everywhere All At Once". Está interpretando a un personaje no revelado, aunque el nuevo tráiler confirma que trabaja para la Autoridad de Variación del Tiempo. Otra cara nueva de la serie es la actriz de "Game of Thrones" Kate Dickie, quien aparecerá como una villana.