Netflix presentó el tráiler de la serie documental sobre David Beckham

Netflix presentó el primer tráiler de su próxima serie documental sobre David Beckham . Dirigida por Fisher Stevens ( Cove , Before The Flood ), la serie de cuatro partes presenta entrevistas y material de archivo nunca antes visto de los últimos 40 años de la vida de Beckham.

Como se muestra en el tráiler, la serie presenta entrevistas con su esposa Victoria Beckham , el ex entrenador del Manchester United Alex Ferguson y sus ex compañeros Rio Ferdinand y Roy Keane .

Beckham también aborda el famoso escándalo del “bootgate” de 2003, cuando el futbolista fue golpeado en la cara por un botón lanzado por Ferguson. Otros temas mostrados incluyen el circo mediático en torno a su vida personal y la tarjeta roja que recibió durante el partido Inglaterra vs. Argentina en la Copa del Mundo de 1998.

La serie está producida por John Battsek, mejor conocido por su trabajo en los aclamados documentales One Day In September y Searching For Sugar Man.

Beckham se estrenará el 4 de octubre en Netflix.