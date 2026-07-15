La Selección argentina arrasa en el rating del Mundial 2026: cuál fue el partido más visto hasta ahora

Sorprendentemente, el pase a semifinales no fue el de mayor nivel de audiencia. No obstante, la expectativa por el encuentro ante Inglaterra podría batir todos los récords.

El partido con más rating de la Selección argentina no fue contra Suiza.

El recorrido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no solo despierta una enorme expectativa dentro de la cancha, sino que también se refleja en los niveles de audiencia televisiva. La ajustada victoria frente a Suiza , que selló el pase del equipo de Lionel Scaloni a las semifinales, volvió a generar un fuerte impacto en el rating , aunque no alcanzó para convertirse en el partido más visto del certamen .

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De acuerdo con los datos, el liderazgo continúa en manos de otro encuentro que sorprendió por la cantidad de espectadores en una instancia previa.

Contra lo que muchos podían imaginar, el compromiso más visto de la Scaloneta no fue un duelo de cuartos de final ni el debut mundialista.

El récord corresponde al cruce frente a Cabo Verde , por los dieciseisavos de final, que alcanzó 57,9 puntos de rating y se mantiene como el encuentro más visto de Argentina en el Mundial 2026 .

El partido ante Cabo Verde fue el más visto del Mundial hasta el momento.

Argentina vs. Cabo Verde: 57,9 puntos.

Argentina vs. Suiza: 56,1 puntos.

Argentina vs. Argelia: 53,8 puntos.

Argentina vs. Egipto: 52,9 puntos.

Argentina vs. Austria: 52 puntos.

Argentina vs. Jordania: 49,2 puntos.

Por qué el partido ante Suiza no rompió el récord

Aunque el encuentro frente a Suiza se jugó un sábado por la noche, uno de los horarios con mayor consumo televisivo, no logró superar la marca obtenida frente a Cabo Verde.

Una de las explicaciones radica en que aquel partido representó el comienzo de la fase de eliminación directa, instancia que históricamente genera un fuerte crecimiento del interés entre los hinchas.

En cambio, el duelo frente a Egipto, disputado un martes al mediodía, fue el que registró la mayor baja de audiencia dentro de los cruces eliminatorios.

Cómo se distribuyó el rating

La mayor parte de los televidentes eligió seguir el partido por Telefe, que reunió aproximadamente 33,4 puntos de rating en el total de su audiencia.

En segundo lugar quedó TyC Sports, con 16,5 puntos, mientras que la TV Pública alcanzó 4,6 puntos y DSports completó la medición con 1,6 puntos.

Los datos corresponden únicamente a la audiencia de la televisión tradicional y no contemplan las visualizaciones realizadas a través de plataformas de streaming.

La semifinal ante Inglaterra va por un nuevo récord

Con la clasificación asegurada entre los cuatro mejores del torneo, todas las expectativas ahora están puestas en la semifinal frente a Inglaterra, un partido que promete convertirse en uno de los eventos televisivos más importantes del año.

Los antecedentes del Mundial de Qatar 2022 alimentan esa expectativa. En aquella Copa del Mundo, el interés del público aumentó a medida que avanzó el torneo: los octavos de final registraron 56,9 puntos, los cuartos de final llegaron a 60,4 y la semifinal alcanzó 61,5 puntos.

Ahora resta saber si el clásico frente a Inglaterra conseguirá superar los 57,9 puntos obtenidos ante Cabo Verde y transformarse en el partido más visto de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Con una final anticipada, una histórica rivalidad y millones de argentinos pendientes de cada jugada, todo indica que el próximo compromiso podría marcar un nuevo récord de audiencia.