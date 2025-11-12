La serie "Alien: Earth" fue renovada para una segunda temporada







Inspirado por la película de ciencia ficción y suspenso "Alien" de Ridley Scott, Noah Hawley adaptó la franquicia cinematográfica para la televisión.

La serie "Alien" está disponible en Disney+.

La serie de ciencia ficción Alien: Earth regresará para una segunda temporada, ya que su creador, Noah Hawley, ha firmado un nuevo contrato con la cadena FX y Disney Entertainment Television.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Inspirado por la película de ciencia ficción y suspenso Alien de Ridley Scott, Hawley adaptó la franquicia cinematográfica para la televisión con el firme apoyo de Scott Free y su presidente, David W. Zucker, quien también es productor ejecutivo de la serie. Recibió una respuesta positiva de los fans, obteniendo un 94% de aprobación en Rotten Tomatoes y una puntuación de 85 en Metacritic, que la convierte en una serie imprescindible.

Hawley, firmó un contrato global para crear series para FX y Disney Entertainment Television. Parte de ese acuerdo incluirá una segunda temporada de Alien: Earth, cuyo rodaje comenzará el próximo año en Londres.

“Ha sido un gran privilegio trabajar con Noah durante más de una década en algunas de las mejores y más exitosas series de FX, y estamos encantados de extender nuestra colaboración en el futuro”, declaró John Landgraf, presidente de FX. “Noah nunca deja de sorprendernos con historias verdaderamente originales, y su singular capacidad para darles vida como director, productor y guionista lo convierte en un profesional extraordinario. Estamos ansiosos por comenzar a trabajar en la próxima temporada de Alien: Earth , así como en otros proyectos futuros igualmente emocionantes que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo”.

De qué trata Alien: Earth La sinopsis del programa dice: Cuando una misteriosa nave espacial se estrella en la Tierra, una joven y un grupo heterogéneo de soldados tácticos hacen un descubrimiento fatídico que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta.

Mientras los miembros del equipo de recuperación del accidente buscan sobrevivientes entre los restos, se encuentran con misteriosas formas de vida depredadoras más aterradoras de lo que jamás hubieran imaginado. Con esta nueva amenaza descubierta, el equipo de búsqueda debe luchar por sobrevivir y lo que elijan hacer con este descubrimiento podría cambiar el planeta Tierra tal como lo conocen. El reparto de la primera temporada de Alien: Earth estuvo protagonizado por Sydney Chandler y un extenso elenco que incluye a Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille y Moe Bar-El.

Temas Series