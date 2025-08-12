Llega a "Alien: Earth" a Disney+: a que hora se estrena la serie







La serie de Noah Hawley y producida por Ridley Scott es la primera vez de este universo en televisión.

Estrena hoy 12 de agosto en Disney+.

Hoy 12 de agosto llega a Disney+ la serie Alien: Earth, la ficción de ocho episodios que sirve como precuela de Alien de Ridley Scott. La serie de Noah Hawley esta producida por el propio Scott.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Está protagonizada por Sydney Chandler como Wendy, Alex Lawther como CJ, Timothy Olyphant como Kirsh y Adarsh Gourav como Slightly.

Alien: Earth se desarrolla dos años antes de los eventos de la película Alien de 1979 en 2120, cuando cinco corporaciones (Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold) ejercen el poder de las naciones, y los avances tecnológicos patentados brindan la promesa de un nuevo mañana.

De qué trata Alien: Earth La sinopsis del programa dice: “Cuando una misteriosa nave espacial se estrella en la Tierra, una joven y un grupo heterogéneo de soldados tácticos hacen un descubrimiento fatídico que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta.

Mientras los miembros del equipo de recuperación del accidente buscan sobrevivientes entre los restos, se encuentran con misteriosas formas de vida depredadoras más aterradoras de lo que jamás hubieran imaginado. Con esta nueva amenaza descubierta, el equipo de búsqueda debe luchar por sobrevivir y lo que elijan hacer con este descubrimiento podría cambiar el planeta Tierra tal como lo conocen.

Embed - Alien: Earth | Tráiler Subtitulado | Disney+ Aunque el mundo de Alien cuenta con nueve películas tras el estreno de Alien: Romulus de Fede Álvarez el año pasado, Alien: Earth marca la primera vez que la longeva franquicia de ciencia ficción de Scott llega a la pantalla chica. La primera temporada se estrena el 12 de agosto en Disney+. A qué hora se estrena la primera temporada de Alien: Earth El lanzamiento de Alien: Earth se realizará de forma simultánea a través de FX, Hulu y Disney Plus, el 12 de agosto a las 5 p.m. PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. Estos son los horarios en América Latina: México, Costa Rica, Guatemala: 7:00 p. m.

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 8:00 p. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 9:00 p. m.

Argentina, Uruguay: 10:00 p. m. Hoy se estrenarán dos capìtulos, seguidos de seis episodios más hasta el 23 de septiembre (uno por semana).

Temas Disney

Series