La serie de Disney que arrasa entre las más vistas de la plataforma gracias a la venganza y la pasión

Con un elenco lleno de estrellas, la producción ha logrado ser una de las más llamativas de la plataforma de streaming.

Con la China Suárez como protagonista, la serie de Disney logró buenos números de audiencia. Disney+

Este 2025 trajo muchas novedades en las plataformas de streaming que lanzaron varios estrenos que dieron mucho que hablar. Si bien no todas las series logran tener éxito, Disney disfruta de tener una producción argentina entre las más vistas de su catálogo.

Protagonizada por Eugenia "China" Suárez, acompañada de figuras consagradas como Eleonora Wexler, Diego Cremonesi y Carlos Belloso, además de ser producida por Adrián Suar, Hija del Fuego: la venganza de la bastarda consiguió atrapar a su audiencia por su trama.

Hija del fuego - Disney+ (7) La serie de Disney cuenta con un elenco plagado de estrellas. Disney+ De qué trata Hija del fuego, la nueva serie de Disney + La historia de la serie que la rompe en Disney se centra en Letizia, una figura bastante enigmática en los inicios de la obra. Tras años de ausencia, vuelve a Villa Los Cóndores con otra identidad. En su infancia fue testigo del asesinato de su madre y esto la obligó a abandonar su pueblo y mudarse a España.

Su regreso genera incertidumbre entre los presentes en la historia, ya que al principio busca casarse con uno de los empresarios más importantes del lugar. Con este punto de partida, la trama avanza con trasfondos de recelos y sospechas, pero con una pieza central que sorprenderá a los espectadores.

Disney+: tráiler de Hija del fuego Embed - Hija Del Fuego: La Venganza de la Bastarda | Tráiler oficial | Disney+ Disney+: elenco de Hija del fuego Eugenia Suárez

Diego Cremonesi

Eleonora Wexler

Joaquín Ferreira

Carlos Belloso

Pedro Fontaine

Antonella Costa

Mariano Saborido

Jerónimo Bosia

Rallen Montenegro

Mauricio Paniagua

