Luis Brandoni tuvo un problema de salud y suspendieron las funciones de su obra con Soledad Silveyra

A través de las redes sociales del Multiteatro se informó sobre la suspensión de la obra "¿Quién es quién?" protagonizada por el actor de 85 años.

Cómo sigue la salud del actor.

Luis Brandoni tuvo un problema de salud el fin de semana y por esta razón se suspendieron las funciones de "¿Quién es quién?", la obra teatral que protagoniza junto a Soledad Silveyra en la Ciudad de Buenos Aires.

A través de las redes sociales del Multiteatro se informó sobre la suspensión: "Informamos al público que en virtud de la indisposición física que aqueja al Sr. Luis Brandoni, quedan suspendidas las funciones previstas para este fin de semana en la ciudad de Bs. As. El espectáculo retomará su nueva temporada el 2 de enero en la ciudad de Mar del Plata".

El espectáculo retomará su nueva temporada el 2 de enero en la ciudad de Mar del Plata. pic.twitter.com/f97OX5ZVqS — Multiteatro (@multiteatro) November 28, 2025 Qué le pasó a Luis Brandoni El productor Carlos Rottemberg habló con TN Show y confirmó que Brandoni tuvo un cuadro de hipertensión el fin de semana pasado.

“Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día. A partir de eso se viene realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo que provocó suspender también el miércoles y luego la función de anoche”, comentó.

Rottemberg aclaró que Brandoni sigue “en observación” y que fue una decisión de él suspender momentáneamente la obra. “Se mezcla una amistad personal de más de 47 años, lo que me hizo proponerle a sus hijas directamente no realizar ya las funciones de este fin de semana”, remarcó. Estos días eran los últimos de la actual temporada porteña.

El productor dijo que de esta forma, el actor va a poder terminar de hacerse los estudios que los médicos consideren para estabilizarse y retomar lo que se viene para la temporada en Mar del Plata. “La salud a sus 85 años es ahora lo prioritario. No siempre el espectáculo debe continuar, como dice esa frase famosa. También aportará claridad al público, dándole certeza a quienes ya tienen las entradas en su poder, las cuales se devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, aclaró el productor.