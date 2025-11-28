"Tiempos Dorados" es el primer sencillo del décimo álbum de estudio de Julieta Venegas, sucesor del destacado disco "Tu Historia", galardonado con el Grammy Latino a Mejor Álbum Vocal Pop en 2023.
Julieta Venegas presenta "Tiempos Dorados", el primer sencillo de su nuevo álbum
La canción llega a solo dos meses del lanzamiento de su material Sinfónico, grabado en Tijuana sobre la Avenida Revolución y frente a 30,000 personas.
El tema combina sutileza, experimentación y un sonido contemporáneo que preserva la esencia melódica tan característica del artista.
La letra, escrita por Venegas junto a El David Aguilar y Lara Artesi, reflexiona sobre los momentos que nos marcan y el paso del tiempo. La música —compuesta por Julieta Venegas y El David Aguilar— representa su visión del Norteño Mexicano y sus raíces con el norte de su país.
"Tiempos Dorados" se presenta como el primer avance de su nuevo material discográfico, un proyecto que promete continuar expandiendo su universo artístico con sonidos y perspectivas nuevas.
Julieta Venegas y un presente de suma actividad
Con casi 18 millones de escuchas mensuales, Julieta se mantiene como una de las artistas femeninas mexicanas de mayor impacto en Spotify y la única mujer mexicana que ha superado los 1,000 millones de escuchas con una canción en esa plataforma, por la canción realizada junto a Tainy y Bad Bunny.
Mientras tanto, continúa en gira consolidando su perfil internacional, que le ha permitido realizar shows en más de 15 países en los últimos dos años. En 2024 se presentó en el Zócalo de México ante más de 90,000 personas.
También se destaca su participación en el tema principal de la serie "Nadie Nos Va A Extrañar" y su intervención en la película 31 minutos: Calurosa Navidad. Julieta cierra 2025 con conciertos en Bogotá y Medellín, para iniciar una nueva era.
