La nueva etapa de la serie musical reconocerá la ausencia de dos de sus protagonistas que marcaron una parte fundamental de la historia.

Ian Brennan confirmó que el reboot de Glee contemplará la tristeza y la ausencia que dejaron Cory Monteith y Naya Rivera.

El regreso de Glee tendrá un componente emocional que atravesará la historia de sus personajes . Ian Brennan, cocreador de la ficción, confirmó que las muertes de Cory Monteith y Naya Rivera estarán presentes en el reboot que prepara el equipo original, aunque todavía no definieron de qué manera se incorporarán a la trama.

En una entrevista, Brennan habló sobre las dificultades y las motivaciones detrás de retomar la serie, que se convirtió en un fenómeno televisivo entre 2009 y 2015. El guionista reconoció que inicialmente no estaba convencido de la idea de volver a trabajar en la ficción, pero cambió de postura en los últimos meses y ahora considera que es el momento indicado para regresar a ese universo.

El cocreador de Glee, Ian Brennan, confirmó que las pérdidas de Cory Monteith y Naya Rivera serán parte del reboot . Aunque el equipo todavía está trabajando en cómo trasladar ese tema a la historia, anticipó que el sentimiento de tristeza y la ausencia de ambos tendrán un lugar en esta nueva etapa.

También señaló que, pese a las dificultades que implica volver a una ficción con una historia tan marcada por sus protagonistas, considera que Glee es un proyecto demasiado importante como para dejarlo atrás.

Cory Monteith interpretó a Finn Hudson, uno de los personajes centrales de la serie, y murió en julio de 2013, a los 31 años , por una intoxicación accidental causada por una combinación de heroína y alcohol. Su fallecimiento ocurrió mientras la ficción todavía estaba en emisión y fue abordado durante la quinta temporada, en el episodio titulado “The Quarterback”, que reunió a los personajes para recordar a Finn.

Por su parte, Naya Rivera interpretó a Santana López y murió en julio de 2020, a los 33 años, tras ahogarse en el lago Piru, en California, durante una salida en bote con su hijo. Su muerte ocurrió cinco años después del final de la serie original, por lo que su ausencia plantea un desafío narrativo diferente para los guionistas del reboot.

Qué se sabe hasta ahora del reboot de la serie

El regreso de la serie fue confirmado en octubre de 2026 por Disney+ y Hulu, plataformas que impulsarán el nuevo proyecto junto con 20th Television. La ficción original se estrenó en 2009 y concluyó en 2015, después de seis temporadas en las que siguió las historias de los integrantes del coro escolar de McKinley High, en Lima, Ohio.

El reboot está a cargo de Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, quienes participaron en la escritura de las primeras temporadas de la serie. Murphy había adelantado que ya habían completado un primer guion y que mantuvo conversaciones con alrededor de diez integrantes del elenco original, quienes, según contó, mostraron entusiasmo y plantearon preguntas sobre la propuesta.

Por el momento, no hay una fecha confirmada para el inicio del rodaje ni se anunció oficialmente el elenco completo que participará de esta nueva etapa. Brennan adelantó que los personajes serán retomados en un momento diferente de sus vidas, con una mirada que permitirá explorar cómo recuerdan su paso por el coro y la experiencia que significó aquella etapa.

El cocreador también se mostró entusiasmado con la posibilidad de volver a incorporar canciones de Journey, banda cuya música tuvo presencia en la ficción original, aunque consideró que todavía quedaron varios temas que no llegaron a utilizar.

La nueva producción buscará recuperar parte del espíritu de la serie, pero con personajes atravesados por el paso del tiempo, nuevas experiencias y las pérdidas que marcaron a quienes formaron parte de aquel universo. La forma en que el reboot abordará la memoria de Monteith y Rivera será uno de los aspectos más sensibles de su regreso.