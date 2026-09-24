Este miércoles 23 de septiembre, la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS) anunció los nominados al International Emmy Awards 2026. Para esta edición hay 64 candidatos en 16 categorías, provenientes de 22 países. En lo que respecta a la Argentina, Ricardo Darín fue nominado por su interpretación de Juan Salvo en El Eternauta y también las series División Palermo y Menem están nominadas.
Premios Emmy Internacional 2026: Ricardo Darín, "División Palermo" y "Menem" figuran entre los nominados
Los ganadores se conocerán en la 54ª Gala de los Premios International Emmy, que tendrá lugar en la ciudad de Nueva York el lunes 23 de noviembre de 2026.
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Darín competirá en la categoría Mejor Actuación de un Actor por su trabajo como protagonista de El Eternauta, la exitosa serie de Netflix basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López.
Por su parte, División Palermo recibió una nominación en la categoría Comedia por su segunda temporada. La serie creada y protagonizada por Santiago Korovsky buscará quedarse nuevamente con el premio frente a Man vs Baby (Reino Unido), Old Dog, New Tricks (España) y Vir Das: Fool Volume (India).
El país también estará representado en Serie Dramática por Menem, la producción de Amazon MGM Studios que aborda la figura del expresidente argentino y los acontecimientos políticos y sociales de la década de 1990.
Todos los candidatos se reunirán en Nueva York durante el International Emmy World Television Festival, que se realizará del 20 al 22 de noviembre con un cóctel de bienvenida, paneles de nominados y presentaciones.
Los ganadores se conocerán finalmente en la 54ª Gala de los Premios International Emmy, que tendrá lugar en la ciudad de Nueva York el lunes 23 de noviembre de 2026.
Todos los nominados a los premios Emmy Internacional
Nominados a Mejor Programación artística
- Copy + Paste + Steal / The Moving Visual Co. (Singapur)
- Der Talentier Mr. F / Neue Flimmer Gmbh on Behalf of Mdr /BR/ ARD Kultur / RBB / HR / (Alemania)
- Live Aid At 40: When the Rock n Rol Took on The World / Brook Lapping A Zinc Media (Reino unido)
- Passino Foda- O Corre Por Tras Da Danca [Uncredited -The Story of Passinho] (Brasil)
Nominados a Mejor Actor
- Javier Cámara en Yakarta (Buendia Studios Canarias / Mediapro Canarias slu / Movistar plus+) (España)
- Ricardo Darín en El Eternauta (k&s films / Netflix) (Argentina)
- Ian Roberts en A Kind of Madness (Wolflight) (Sudáfrica)
- Bbby Schofield en Unforgivable (La productions) (Reino Unido)
Nominadas a Mejor Actriz
- Mona Mina Leon en Holy Sh!t (Fobic Films / Streamz) - Bélgica
- Bárbara Mori en Los dos hemisferios de Lucca (Woo Films / Netflix) - México
- Park Ji-hyun en You and Everything Else (Kakao Entertainment / Netflix) - Corea del Sur
- Sheridan Smith en I Fought the Law (Hera Pictures / ITV1) - Reino Unido
Nominados a Mejor Comedia
- División Palermo – Temporada 2 [Community Squad] (K&S Films / Netflix) - Argentina
- Man vs Baby (Housesitter Productions / Netflix) -Reino Unido)
- Animal (Old Dog, New Tricks) (Alea / Netflix) – España
- Vir Das: Fool Volume (Zazu Production Inc / Netflix) – India
Nominados a Mejor Asunto de Actualidad (Current Affairs)
- Al Jazeera investiga – Hasina: 36 días en julio (Al Jazeera Inglés) – Qatar
- Arte reportage: El cabello de mi padre (Keyi Productions / Arte G.E.I.E.) – Francia
- Exposure – Rompiendo filas: Dentro de la guerra de Israel (Zandland / ITV1) – Reino Unido
- Profissão Repórter: Feminice (Globo) – Brasil
Nominados a Mejor Documental
- Louis Theroux: The Settlers (Mindhouse Productions) – Reino Unido
- Marcial Maciel: El lobo de Dios (Warner Bros. Discovery / Ánima Films) – México
- One “Orphan” Every Hour (Mediacorp Pte Ltd) – Singapur
- Opioides, negocios y adicción (Premières Lignes / France Télévisions) – Francia
Nominadas a Mejor Serie Dramática
- A Thousand Blows (The Story Collective / Matriarch Productions / Water & Power Productions / Disney+) – Reino Unido
- Carême (VVZ / Shine Fiction / Apple TV) – Francia
- Menem (Claxson / Amazon MGM Studios) – Argentina
- Real Kashmir Football Club (Sony LIV / Jaya Entertainment / Oshun Entertainment) – India
Nominadas a Mejor Animación Infantil
- Irmao Do Jorel – Temporada 5 (Copa Studio / Cartoon Network Latinoamérica) – Brasil
- Lenas Hof (Studio Film Bilder GmbH / Minya Film & Animation / ZDF) – Alemania
- My Melody & Kuromi (Toruku de Wit Studio / Netflix) – Japón
- The Scarecrow’s Wedding (Magic Light Pictures) – Reino Unido
Nominados a Mejor Contenido Informativo y de Entretenimiento Infantil
- Horrible Science (Lion Television) – Reino Unido
- Mitateru-phose: ¡Cambiemos de perspectiva! (NHK / NHK Educational Corporation) – Japón
- Nysgjerrige Noah (Fabelaktiv) – Noruega
- Terceirão (Globo) – Brasil
Nominados a Mejor Entretenimiento Infantil Live Action
- 31 Minutos: Calurosa Navidad (Amazon MGM Studios / Aplaplac) – Chile
- De Achterblijvers [Los que se quedaron atrás] (Dark Alley Pictures / BNNVARA / Black Bee Productions) – Países Bajos
- Dexter Procter, The Ten Year Old Doctor (Various Artists Limited / Terrible Productions) – Reino Unido
- Love at First Spike (ABS-CBN Studios / iWant) – Filipinas
Nominados a Mejor Noticias
- Fantástico: Isolated in the Amazon (Globo) – Brasil
- Lembra-Te De Mim (TVI) – Portugal
- Desaparecidos en Gaza (Al Jazeera Arabic Channel) – Qatar
- The World: 24 Hours in the Kill Zone (Sky News) – Reino Unido
Nominados a Mejor Entretenimiento sin Guion
- Ed Stafford’s Rite of Passage (Bilibili / Warner Bros. Discovery / Arrow Media / Beach House Pictures) – China
- Educating Yorkshire – Temporada 2 (Twofour) – Reino Unido
- La peor vuelta al mundo [El peor viaje alrededor del mundo] (Non Stop México / Disney+) – México
- Loups-Garous – Temporada 2 [Hombres lobo] (Jaad Productions / Presque Prod) – Francia
Nominados a Mejor Serie de Formato Corto
- De Klas van 2000 [La generación del 2000] (De Mensen / DPG Media) – Bélgica
- Jornada da Vida: Rio Mekong (Globo) – Brasil
- Peoplewatching – Temporada 3 (Lapaire Productions / Cutting Class Media / Lakeside Animation) – Canadá
- Tatsuki Fujimoto 17-26 (Avex Pictures) – Japón
Nominados a Mejor Documental Deportivo
- Baila, Vini (Conspiração / Netflix) – Brasil
- Temps mort [Time-out] (3Cat (TV3) / El Terrat (The Mediapro Studio)) – España
- The Philipstown Wirecar Grand Prix (Giant Films) – Sudáfrica
- Tom Daley: 1.6 Seconds (Olympic Channel / Warner Bros. Discovery / Western Edge Pictures) – Reino Unido
Nominadas a Mejor Telenovela
- Garota do Momento (Globo) – Brasil
- Leyla (Ay Yapm) – Turquía
- Uzak ehir [Far Away] (Ay Yapm) – Turquía
- Valle salvaje – Temporada 2 [Wild Valley] (StudioCanal) – España
Nominadas a Mejor Película para TV / Miniserie
- Anatomía de un Instante (Movistar Plus+ / DLO Producciones) – España
- Hyper Knife (The Walt Disney Company Korea / CJ ENM Studios / Blaad) – Corea del Sur
- Oxygen Masks Will Not Drop Down Automatically (Morena Filmes / Warner Bros. Discovery) – Brasil
- Prisoner 951 (Dancing Ledge Productions Ltd para la BBC) – Reino Unido
- Temas
- Ricardo Darín
- Series