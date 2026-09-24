Premios Emmy Internacional 2026: Ricardo Darín, "División Palermo" y "Menem" figuran entre los nominados + Agregar ámbito en









Los ganadores se conocerán en la 54ª Gala de los Premios International Emmy, que tendrá lugar en la ciudad de Nueva York el lunes 23 de noviembre de 2026.

Darín esta nominado por su actuación en El Eternauta.

Este miércoles 23 de septiembre, la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS) anunció los nominados al International Emmy Awards 2026. Para esta edición hay 64 candidatos en 16 categorías, provenientes de 22 países. En lo que respecta a la Argentina, Ricardo Darín fue nominado por su interpretación de Juan Salvo en El Eternauta y también las series División Palermo y Menem están nominadas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Darín competirá en la categoría Mejor Actuación de un Actor por su trabajo como protagonista de El Eternauta, la exitosa serie de Netflix basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López.

Por su parte, División Palermo recibió una nominación en la categoría Comedia por su segunda temporada. La serie creada y protagonizada por Santiago Korovsky buscará quedarse nuevamente con el premio frente a Man vs Baby (Reino Unido), Old Dog, New Tricks (España) y Vir Das: Fool Volume (India).

El país también estará representado en Serie Dramática por Menem, la producción de Amazon MGM Studios que aborda la figura del expresidente argentino y los acontecimientos políticos y sociales de la década de 1990.

Todos los candidatos se reunirán en Nueva York durante el International Emmy World Television Festival, que se realizará del 20 al 22 de noviembre con un cóctel de bienvenida, paneles de nominados y presentaciones.

Los ganadores se conocerán finalmente en la 54ª Gala de los Premios International Emmy, que tendrá lugar en la ciudad de Nueva York el lunes 23 de noviembre de 2026. Todos los nominados a los premios Emmy Internacional Nominados a Mejor Programación artística Copy + Paste + Steal / The Moving Visual Co. (Singapur)

Der Talentier Mr. F / Neue Flimmer Gmbh on Behalf of Mdr /BR/ ARD Kultur / RBB / HR / (Alemania)

Live Aid At 40: When the Rock n Rol Took on The World / Brook Lapping A Zinc Media (Reino unido)

Passino Foda- O Corre Por Tras Da Danca [Uncredited -The Story of Passinho] (Brasil) Nominados a Mejor Actor Javier Cámara en Yakarta (Buendia Studios Canarias / Mediapro Canarias slu / Movistar plus+) (España)

Ricardo Darín en El Eternauta (k&s films / Netflix) (Argentina)

Ian Roberts en A Kind of Madness (Wolflight) (Sudáfrica)

Bbby Schofield en Unforgivable (La productions) (Reino Unido) Nominadas a Mejor Actriz Mona Mina Leon en Holy Sh!t (Fobic Films / Streamz) - Bélgica

Bárbara Mori en Los dos hemisferios de Lucca (Woo Films / Netflix) - México

Park Ji-hyun en You and Everything Else (Kakao Entertainment / Netflix) - Corea del Sur

Sheridan Smith en I Fought the Law (Hera Pictures / ITV1) - Reino Unido Nominados a Mejor Comedia División Palermo – Temporada 2 [Community Squad] (K&S Films / Netflix) - Argentina

Man vs Baby (Housesitter Productions / Netflix) -Reino Unido)

Animal (Old Dog, New Tricks) (Alea / Netflix) – España

Vir Das: Fool Volume (Zazu Production Inc / Netflix) – India Nominados a Mejor Asunto de Actualidad (Current Affairs) Al Jazeera investiga – Hasina: 36 días en julio (Al Jazeera Inglés) – Qatar

Arte reportage: El cabello de mi padre (Keyi Productions / Arte G.E.I.E.) – Francia

Exposure – Rompiendo filas: Dentro de la guerra de Israel (Zandland / ITV1) – Reino Unido

Profissão Repórter: Feminice (Globo) – Brasil Nominados a Mejor Documental Louis Theroux: The Settlers (Mindhouse Productions) – Reino Unido

Marcial Maciel: El lobo de Dios (Warner Bros. Discovery / Ánima Films) – México

One “Orphan” Every Hour (Mediacorp Pte Ltd) – Singapur

Opioides, negocios y adicción (Premières Lignes / France Télévisions) – Francia Nominadas a Mejor Serie Dramática A Thousand Blows (The Story Collective / Matriarch Productions / Water & Power Productions / Disney+) – Reino Unido

Carême (VVZ / Shine Fiction / Apple TV) – Francia

Menem (Claxson / Amazon MGM Studios) – Argentina

Real Kashmir Football Club (Sony LIV / Jaya Entertainment / Oshun Entertainment) – India Nominadas a Mejor Animación Infantil Irmao Do Jorel – Temporada 5 (Copa Studio / Cartoon Network Latinoamérica) – Brasil

Lenas Hof (Studio Film Bilder GmbH / Minya Film & Animation / ZDF) – Alemania

My Melody & Kuromi (Toruku de Wit Studio / Netflix) – Japón

The Scarecrow’s Wedding (Magic Light Pictures) – Reino Unido Nominados a Mejor Contenido Informativo y de Entretenimiento Infantil Horrible Science (Lion Television) – Reino Unido

Mitateru-phose: ¡Cambiemos de perspectiva! (NHK / NHK Educational Corporation) – Japón

Nysgjerrige Noah (Fabelaktiv) – Noruega

Terceirão (Globo) – Brasil Nominados a Mejor Entretenimiento Infantil Live Action 31 Minutos: Calurosa Navidad (Amazon MGM Studios / Aplaplac) – Chile

De Achterblijvers [Los que se quedaron atrás] (Dark Alley Pictures / BNNVARA / Black Bee Productions) – Países Bajos

Dexter Procter, The Ten Year Old Doctor (Various Artists Limited / Terrible Productions) – Reino Unido

Love at First Spike (ABS-CBN Studios / iWant) – Filipinas Nominados a Mejor Noticias Fantástico: Isolated in the Amazon (Globo) – Brasil

Lembra-Te De Mim (TVI) – Portugal

Desaparecidos en Gaza (Al Jazeera Arabic Channel) – Qatar

The World: 24 Hours in the Kill Zone (Sky News) – Reino Unido Nominados a Mejor Entretenimiento sin Guion Ed Stafford’s Rite of Passage (Bilibili / Warner Bros. Discovery / Arrow Media / Beach House Pictures) – China

Educating Yorkshire – Temporada 2 (Twofour) – Reino Unido

La peor vuelta al mundo [El peor viaje alrededor del mundo] (Non Stop México / Disney+) – México

Loups-Garous – Temporada 2 [Hombres lobo] (Jaad Productions / Presque Prod) – Francia Nominados a Mejor Serie de Formato Corto De Klas van 2000 [La generación del 2000] (De Mensen / DPG Media) – Bélgica

Jornada da Vida: Rio Mekong (Globo) – Brasil

Peoplewatching – Temporada 3 (Lapaire Productions / Cutting Class Media / Lakeside Animation) – Canadá

Tatsuki Fujimoto 17-26 (Avex Pictures) – Japón Nominados a Mejor Documental Deportivo Baila, Vini (Conspiração / Netflix) – Brasil

Temps mort [Time-out] (3Cat (TV3) / El Terrat (The Mediapro Studio)) – España

The Philipstown Wirecar Grand Prix (Giant Films) – Sudáfrica

Tom Daley: 1.6 Seconds (Olympic Channel / Warner Bros. Discovery / Western Edge Pictures) – Reino Unido Nominadas a Mejor Telenovela Garota do Momento (Globo) – Brasil

Leyla (Ay Yapm) – Turquía

Uzak ehir [Far Away] (Ay Yapm) – Turquía

Valle salvaje – Temporada 2 [Wild Valley] (StudioCanal) – España Nominadas a Mejor Película para TV / Miniserie Anatomía de un Instante (Movistar Plus+ / DLO Producciones) – España

Hyper Knife (The Walt Disney Company Korea / CJ ENM Studios / Blaad) – Corea del Sur

Oxygen Masks Will Not Drop Down Automatically (Morena Filmes / Warner Bros. Discovery) – Brasil

Prisoner 951 (Dancing Ledge Productions Ltd para la BBC) – Reino Unido