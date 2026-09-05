El thriller dramático de Netflix que incomoda y confronta al espectador desde el primer capítulo + Agregar ámbito en









Violencia, radicalización y vínculos familiares atraviesan una producción española de ocho episodios que divide opiniones por su tratamiento de temas sensibles.

La producción española apuesta por una atmósfera intensa y un tono oscuro desde sus primeros minutos. Netflix

Netflix vuelve a poner en pantalla una producción española atravesada por la violencia, los conflictos sociales y una familia que queda atrapada en una situación límite. La propuesta combina suspenso, drama y acción para construir una historia que busca incomodar desde sus primeros minutos.

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La ficción se mete con cuestiones especialmente sensibles: la radicalización juvenil, los grupos extremistas, la desinformación y las consecuencias que puede tener el odio organizado. El resultado no pasó inadvertido y generó opiniones muy diferentes entre quienes destacaron su ritmo y quienes cuestionaron algunos aspectos del guion.

El suspenso y el drama se combinan en una ficción que pone el foco en conflictos sociales actuales. Netflix De qué trata Salvador La historia sigue a Salvador Aguirre, un técnico de emergencias sanitarias. Su vida ya arrastra conflictos personales: intenta dejar atrás problemas vinculados con el alcohol y el juego y carga con la sensación de no haber sido el padre que quería ser.

Todo cambia durante una noche de violencia vinculada con un partido de fútbol. Mientras trabaja en una ambulancia, Salvador descubre que su hija Milena está relacionada con los White Souls, un grupo ultra de ideología neonazi. La revelación resulta especialmente fuerte porque las ideas que defiende ese colectivo chocan directamente con los valores que él intentó transmitirle.

El conflicto da un giro todavía más oscuro cuando ocurre una desgracia y Salvador comienza a buscar respuestas por su cuenta. La investigación lo acerca progresivamente al entorno de los White Souls y a una red en la que aparecen violencia, discursos de odio y manipulación.

Trailer de Salvador Elenco de Salvador Luis Tosar

Claudia Salas

Leonor Watling

Fariba Sheikhan

Patricia Vico

César Mateo

Richard Holmes

Alejandro Casaseca

Marco Marini

Lucas Ares

Candela Arestegui ¿Vale la pena ver Salvador? Las mejores y peores críticas del estreno La recepción fue bastante dividida. Entre las valoraciones positivas se destacó el peso de la acción y consideró que la serie funciona como entretenimiento. Otros, en cambio, valoraron el tono crudo, la violencia y el ritmo de las escenas. También hubo elogios para las actuaciones. En distintas reseñas se señaló especialmente el trabajo de Tosar y Claudia Salas, mientras que algunas críticas consideraron que la dirección de Calparsoro consigue sostener la tensión incluso cuando el guion pierde precisión. La principal objeción aparece justamente en ese punto. Algunas reseñas cuestionaron que una historia con temas tan complejos termine apoyándose demasiado en la acción y en situaciones poco creíbles. Otra crítica recurrente apunta al exceso de efectismo, ya que el ritmo frenético puede terminar opacando cuestiones relevantes como el crecimiento de la extrema derecha y los mecanismos de radicalización.

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