Netflix revelará detalles sin censura sobre la vida de Matthew Perry, en un nuevo documental

La producción reconstruirá distintas etapas del actor de Friends y reunirá recuerdos familiares, archivos privados y voces de quienes compartieron su vida.

El actor construyó una extensa trayectoria en la pantalla y dejó una marca que trascendió a su personaje más famoso.

Netflix prepara para octubre una producción especial sobre uno de los rostros más reconocidos de la televisión estadounidense. La propuesta llegará casi tres años después de la muerte de Matthew Perry y buscará mostrar distintas facetas del actor, desde su crecimiento profesional hasta los momentos más complejos de su vida personal.

El proyecto fue anunciado como una serie documental de tres episodios y contará con la participación de personas que conocieron a Perry fuera de los sets de filmación. Archivos familiares nunca publicados , fotografías y videos privados formarán parte del material que acompañará los relatos.

La serie se titulará The One About Matthew Perry y estará disponible en Netflix en octubre de 2026 . Tendrá tres capítulos y estará dirigida por Mary Robertson, realizadora ganadora del Emmy, conocida por trabajos documentales vinculados con historias de la industria del entretenimiento. La producción estará a cargo de Maxine Productions, compañía perteneciente a Sony Pictures Television.

A casi tres años de su muerte, la figura del intérprete vuelve a ocupar el centro de la escena internacional.

La propuesta parte de una idea concreta: reconstruir a Perry más allá de Chandler Bing , el personaje que interpretó durante diez temporadas de Friends y que terminó convirtiéndose en una de las figuras más populares de la televisión de los años 90 y comienzos de los 2000.

Entre 1994 y 2004, Perry participó en los 236 episodios de la sitcom. Su interpretación del personaje sarcástico, inseguro y de humor veloz lo convirtió en una estrella internacional. Pero su trayectoria también estuvo marcada por una larga lucha contra la adicción, un aspecto de su vida sobre el que habló públicamente durante sus últimos años.

Netflix plantea el documental como un retrato que permitirá conocer al hombre que existía detrás de la celebridad. La producción recorrerá su carrera, sus vínculos y las dificultades que atravesó, sin reducir su historia exclusivamente a su enfermedad o a su papel más famoso.

Testimonios inéditos: la participación de su hermana Mia y su círculo íntimo

Uno de los principales atractivos de la producción será la presencia de Mia Perry Bowick, hermana menor del actor. Psicoterapeuta, escritora y oradora, Mia aportará recuerdos personales que permitirán observar a Perry desde un lugar muy diferente al de las entrevistas y apariciones públicas.

Su participación adquiere un peso particular, porque la serie busca mostrar al actor como una persona completa, con virtudes, contradicciones, sentido del humor y momentos de vulnerabilidad. La propia Mia explicó que necesitó tiempo para sentirse preparada para compartir determinadas memorias sobre su hermano.

A su relato se sumarán amigos de toda la vida y familiares, quienes aportarán sus propias experiencias. La intención es construir una mirada coral sobre el actor, en lugar de presentar una única versión de quién fue.

El archivo privado de la familia Perry también tendrá un lugar central. La serie incorporará fotografías y videos inéditos, un recurso que puede aportar escenas cotidianas alejadas de la exposición pública que acompañó buena parte de su carrera.

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El trabajo de la Fundación Matthew Perry para mantener vivo su deseo de ayudar

Durante los últimos años de su vida, el actor habló abiertamente sobre su experiencia con la adicción y manifestó su deseo de ayudar a otras personas que atravesaran situaciones similares.

La Matthew Perry Foundation fue creada para continuar ese objetivo y trabaja para reducir el estigma asociado a los trastornos por consumo de sustancias, además de respaldar caminos de recuperación. Su misión incluye promover tratamientos basados en evidencia y generar recursos para organizaciones que trabajan directamente con personas afectadas.

Entre sus iniciativas se encuentran las Grassroots Recovery Grants, destinadas a organizaciones comunitarias que brindan asistencia y acompañamiento durante los procesos de recuperación. La fundación también sostiene una agenda vinculada con la educación, la investigación y la necesidad de reemplazar los prejuicios por una mirada centrada en la atención y el acompañamiento.