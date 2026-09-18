New Balance demandó a Decathlon por sus zapatillas: acusa a la marca de copiar su histórica "N" + Agregar ámbito en









La compañía estadounidense apuntó contra la K invertida de las zapatillas Kiprun y aseguró que puede generar confusión entre los consumidores. El caso llegó a un tribunal federal de Massachusetts.

New Balance sostiene que el logo de las Kiprun de Decathlon vulnera los derechos sobre su clásica N.

La empresa de indumentaria y calzado New Balance demandó a Decathlon por presuntamente haber infringido los derechos sobre su marca registrada, al considerar que existen similitudes con su clásica N. La denuncia, presentada ante un tribunal federal de Massachusetts, Estados Unidos, sostiene que la K invertida utilizada en las zapatillas de running Kiprun de Decathlon podría confundir a los consumidores sobre el origen de los productos. Los voceros de Decathlon todavía no respondieron a las acusaciones de New Balance tras la polémica.

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La compañía, con sede en Boston, utiliza su característico logotipo desde la década de 1970 y también especificó en la demanda que la empresa francesa vende sus zapatillas "Kiprun" a clientes estadounidenses a través de internet y de minoristas físicos de terceros. Además, New Balance citó publicaciones en redes sociales en las que usuarios señalaban el parecido entre ambos diseños. A partir de ese planteo, solicitaron al tribunal una orden para frenar la presunta infracción y reclamaron además una indemnización por daños y perjuicios, aunque sin precisar el monto.

No es la primera vez que la empresa estadounidense inicia acciones legales para proteger su histórico logo. En el pasado, presentó demandas similares contra Michael Kors, ante la Justicia federal de Boston, al considerar que dos de sus modelos utilizaban una letra N muy similar a la suya. La empresa afirmó además que previamente había solicitado a Michael Kors que dejara de utilizar ese diseño, aunque el pedido fue rechazado. Según la denuncia, el hecho de que el propio diseñador hubiera reconocido tener “unos 15 pares de New Balance en negro”, sumado a que la marca estadounidense es conocida por realizar colaboraciones con otras firmas, podía reforzar entre los consumidores la idea de una asociación comercial entre ambas compañías.

También tuvo problemas con Nautica, y la denuncia fue desestimada, aunque se cree que se pactó un acuerdo económico que benefició a la marca de Boston. En el ámbito internacional, en 2017 New Balance obtuvo un fallo favorable por u$s1,5 millones en un tribunal chino contra fabricantes de calzado de ese país.

En aquella oportunidad, New Balance aseguró que la demanda buscaba “proteger nuestra marca, nuestras icónicas marcas registradas N y la reputación de nuestros productos”, argumentos similares por los que demanda esta vez a la francesa Decathlon.

Cuánto invirtió New Balance en posicionar su histórica “N” El conflicto no se limita al parecido entre ambos logotipos. New Balance también puso el foco en el valor económico que construyó alrededor de su identidad visual y en la inversión destinada durante décadas a asociar la letra N directamente con sus productos. “New Balance ha invertido cientos de millones de dólares en promocionar sus marcas ‘N’ y en establecer una asociación exclusiva entre dichas marcas y New Balance como origen del producto”, sostiene la demanda. La disputa enfrenta, además, a dos compañías con negocios multimillonarios a escala global. New Balance cerró el último ejercicio fiscal completo con ventas por u$s9.200 millones, un crecimiento del 19% frente a 2024 y su quinto año consecutivo con avances de dos dígitos. Decathlon, por su parte, terminó el último ejercicio con una facturación de 16.800 millones de euros, un 3,7% más que el año anterior, cuando había registrado ventas por 16.200 millones de euros.