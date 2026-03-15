La serie médica de HBO Max que no se parece a ninguna otra y se convertirá en tu favorita + Seguir en









Este estilo de ficciones genera fuertes repercusiones y este drama no es la excepción, conocé de qué se trata.

La serie de médicos que está causando furor en HBO Max. Imagen: HBO Max

En el enorme catálogo del streaming, las series médicas siempre logran captar la atención del público. Sin embargo, pocas logran destacarse por su estilo y su crudeza, algo que cada vez valoran más los espectadores que buscan historias intensas y diferentes.

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En ese contexto, HBO Max volvió a generar conversación entre los usuarios tras incorporar a su plataforma una producción que muchos consideran una de las ficciones médicas más impactantes de los últimos años. Con una ambientación muy particular y escenas que muestran sin filtros cómo era la medicina en el pasado, la serie rápidamente empezó a ganar fanáticos.

The Knick Con un enfoque realista y centrado en los avances, muestra otra cara de la medicina, en HBO Max. Imagen: HBO Max Se trata de The Knick, un drama histórico que retrata el nacimiento de la cirugía moderna y que, pese a haberse estrenado hace algunos años, volvió a captar la atención del público gracias a su llegada al streaming.

De qué trata The Knick La historia se desarrolla en Nueva York a comienzos del siglo XX y sigue el día a día del hospital Knickerbocker, un centro médico donde los doctores intentan llevar la medicina a nuevos límites en una época en la que casi todo estaba por descubrir. En ese contexto, cada operación se convierte en un riesgo y cada avance científico puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

El protagonista es el brillante pero problemático doctor John Thackery, un cirujano obsesionado con revolucionar la medicina. Su talento es indiscutible, pero también debe lidiar con adicciones y con la enorme presión de intentar realizar procedimientos que en ese momento eran prácticamente experimentales.

A lo largo de la serie, el hospital se convierte en un escenario de tensiones científicas, sociales y raciales, donde médicos y enfermeros deben enfrentarse a los límites de la ciencia, la discriminación y las difíciles condiciones sanitarias de la época. Todo esto convierte a la producción en un drama intenso que muestra sin filtros cómo eran los inicios de la medicina moderna. HBO Max: tráiler de The Knick Embed - The Knick | Nueva Serie, estreno 15 de Agosto HBO Max: elenco de The Knick Clive Owen (Dr. John Thackery)

André Holland (Dr. Algernon Edwards)

Jeremy Bobb (Herman Barrow)

Juliet Rylance (Cornelia Robertson)

Eric Johnson (Dr. Everett Gallinger)