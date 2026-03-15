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15 de marzo 2026 - 14:30

La serie médica de HBO Max que no se parece a ninguna otra y se convertirá en tu favorita

Este estilo de ficciones genera fuertes repercusiones y este drama no es la excepción, conocé de qué se trata.

La serie de médicos que está causando furor en HBO Max.

La serie de médicos que está causando furor en HBO Max.

Imagen: HBO Max

En el enorme catálogo del streaming, las series médicas siempre logran captar la atención del público. Sin embargo, pocas logran destacarse por su estilo y su crudeza, algo que cada vez valoran más los espectadores que buscan historias intensas y diferentes.

En ese contexto, HBO Max volvió a generar conversación entre los usuarios tras incorporar a su plataforma una producción que muchos consideran una de las ficciones médicas más impactantes de los últimos años. Con una ambientación muy particular y escenas que muestran sin filtros cómo era la medicina en el pasado, la serie rápidamente empezó a ganar fanáticos.

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The Knick
Con un enfoque realista y centrado en los avances, muestra otra cara de la medicina, en HBO Max.

Con un enfoque realista y centrado en los avances, muestra otra cara de la medicina, en HBO Max.

Se trata de The Knick, un drama histórico que retrata el nacimiento de la cirugía moderna y que, pese a haberse estrenado hace algunos años, volvió a captar la atención del público gracias a su llegada al streaming.

De qué trata The Knick

La historia se desarrolla en Nueva York a comienzos del siglo XX y sigue el día a día del hospital Knickerbocker, un centro médico donde los doctores intentan llevar la medicina a nuevos límites en una época en la que casi todo estaba por descubrir. En ese contexto, cada operación se convierte en un riesgo y cada avance científico puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

El protagonista es el brillante pero problemático doctor John Thackery, un cirujano obsesionado con revolucionar la medicina. Su talento es indiscutible, pero también debe lidiar con adicciones y con la enorme presión de intentar realizar procedimientos que en ese momento eran prácticamente experimentales.

A lo largo de la serie, el hospital se convierte en un escenario de tensiones científicas, sociales y raciales, donde médicos y enfermeros deben enfrentarse a los límites de la ciencia, la discriminación y las difíciles condiciones sanitarias de la época. Todo esto convierte a la producción en un drama intenso que muestra sin filtros cómo eran los inicios de la medicina moderna.

HBO Max: tráiler de The Knick

Embed - The Knick | Nueva Serie, estreno 15 de Agosto

HBO Max: elenco de The Knick

  • Clive Owen (Dr. John Thackery)
  • André Holland (Dr. Algernon Edwards)
  • Jeremy Bobb (Herman Barrow)
  • Juliet Rylance (Cornelia Robertson)
  • Eric Johnson (Dr. Everett Gallinger)

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