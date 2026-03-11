HBO Max confirmó la fecha de estreno de la nueva temporada de "Rick and Morty" + Seguir en









La novena temporada de la serie animada se estrenará en más de 150 países y en 42 idiomas.

Llega la novean temporada de la serie animada.

Rick and Morty están de vuelta. La serie nº 1 de Adult Swim regresa con una temporada más grande, más audaz y más ambiciosa que nunca. El dúo favorito de la galaxia aterriza en HBO Max con su nueva temporada el lunes 25 de mayo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"La novena temporada solo trae éxitos garantizados. ¡Nada de basura de IA! Solo basura orgánica de primera, hecha por humanos reales con características humanas reales, como vellos en la espalda y quistes. Por favor, véanla, o habremos descuidado a nuestras familias en vano", indica el comunicado sobre la nueva temporada.

“Sé que es mi trabajo decir que esta serie sigue superándose, pero también tiene la ventaja de ser verdad”, comentó el presidente de Adult Swim, Michael Ouweleen. “Es hasta aterrador lo que el equipo está logrando temporada tras temporada: volcando una cantidad absurda de talento y genialidad en estos episodios. Desde el primer fotograma, verán una locura de alto nivel con algunos de los mejores desarrollos de personajes jamás realizados. Repito, es mi trabajo decir esto, pero también es cierto”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RickandMorty/status/2031732098495598796&partner=&hide_thread=false New Rick and Morty when? May 24th pic.twitter.com/vZNoMLQJop — Rick and Morty (@RickandMorty) March 11, 2026 El éxito de Rick and Morty Rick and Morty fue la comedia nº 1 en toda la televisión por cable de los Estados Unidos durante las temporadas tres, cuatro, cinco y seis, y ya conquistó dos premios Emmy al "Mejor Programa de Animación". Como un fenómeno cultural global, la novena temporada de Rick and Morty se estrenará en más de 150 países y en 42 idiomas.

La serie cuenta con las voces originales de Ian Cardoni, Harry Belden, Sarah Chalke, Chris Parnell y Spencer Grammer, con la producción ejecutiva de Dan Harmon y Scott Marder, quien también se desempeña como showrunner.

En Latino América, la serie cuenta con el doblaje de Juan Guzmán como Rick y Eder La Barrera como Morty.