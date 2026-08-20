La serie de Moria Casán llegó a Netflix: por qué no te la podés perder

La producción recorre distintas etapas de la vida de la diva argentina, con un elenco que recrea a personajes clave de su historia.

La serie recorre distintas etapas de la vida de Moria Casán y recrea su ascenso como una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino.

La historia de una de las figuras más provocadoras y reconocidas del espectáculo argentino ya tiene su propia ficción. “Moria” llegó a Netflix el 14 de agosto, con una propuesta que combina biografía, humor, drama y una mirada particular sobre la vida de Moria Casán.

La producción está compuesta por ocho episodios y recorre diferentes momentos de la carrera de la artista, desde sus comienzos hasta su consolidación como una de las grandes figuras de la televisión, el teatro y el espectáculo nacional.

Pero hay un detalle que vuelve especialmente atractiva a la serie: la propia Moria participa de la construcción de su historia. En lugar de limitarse a una biografía tradicional, la ficción juega con su personalidad y la convierte en una especie de protagonista y narradora de su propio universo.

“Moria” propone un recorrido por la vida de Ana María Casanova y por la transformación que atravesó hasta convertirse en el personaje público conocido como “La One” . La serie toma distintos momentos de su trayectoria y los lleva a la ficción con una puesta en escena cargada de teatralidad.

La historia no busca ser solamente un repaso cronológico de su carrera. La propuesta apuesta por mostrar las distintas facetas de una mujer que construyó una identidad propia dentro del espectáculo y que supo reinventarse durante décadas.

Por eso, la producción puede resultar atractiva tanto para quienes conocen la trayectoria de Moria, como para las nuevas generaciones que quieran descubrir cómo se convirtió en una figura tan influyente de la cultura popular argentina.

Quiénes interpretan a Moria en la ficción

Uno de los grandes atractivos del elenco es que tres actrices interpretan a Moria en diferentes etapas de su vida. Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth fueron elegidas para representar distintas edades y momentos de la artista.

Sofía Gala, hija de Moria en la vida real, interpreta su etapa más joven. Griselda Siciliani se pone en la piel de una Moria adulta durante su crecimiento y consolidación profesional, mientras que Cecilia Roth representa otra etapa de la vida de la diva.

Además, la ficción incluye personajes inspirados en importantes figuras del espectáculo argentino, lo que permite reconstruir parte del ambiente artístico en el que Moria desarrolló su carrera.

Una historia con momentos desconocidos y mucha polémica

La vida de Moria Casán está atravesada por éxitos, cambios, conflictos y episodios que durante décadas ocuparon espacio en los medios. La serie toma parte de ese recorrido y lo transforma en una ficción que no pretende ser una biografía convencional.

La producción también aborda la relación de Moria con el poder, la fama, la exposición pública y su propia imagen. Su capacidad para reinventarse aparece como uno de los ejes centrales de la historia.

El resultado es una serie con una estética deliberadamente exagerada y teatral, en sintonía con la personalidad de su protagonista. Esa elección generó tanto elogios como críticas, pero también consiguió que la producción se convirtiera rápidamente en tema de conversación.

Cuándo se estrenó y dónde verla

“Moria” se estrenó el viernes 14 de agosto de 2026 a nivel mundial y está disponible exclusivamente en Netflix. La primera temporada cuenta con ocho episodios.

La serie fue dirigida y escrita por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, con Armando Bó entre sus responsables de producción.

Así, para quienes disfrutan de las biografías de grandes personalidades, las historias del espectáculo argentino o simplemente quieren conocer una faceta diferente de una de las figuras más particulares de la televisión nacional, “Moria” aparece como una de esas series que vale la pena tener en cuenta.

Tráiler