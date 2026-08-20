Los ejes de los próximos discursos del presidente Javier Milei

Hará énfasis en cómo se prepara el Gobierno para encarar un 2027 sin inestabilidad. Hablará en el Council of Americas y en la Bolsa de Comercio de Rosario. Las tasas de interés y la situación de los morosos. El BCRA elaboró un informe actualizado de la situación de los deudores.

Javier Milei prepara su discurso ante empresarios y anticipa los ejes económicos del Gobierno para 2027.

El presidente Javier Milei será el encargado del cierre del evento organizado por Council of the Americas en alianza con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Esta entidad norteamericana que preside Susan Segal, curiosamente, logra cerrar la grieta ya que todos los gobiernos han asistido a este evento a lo largo de 23 años.

Sin duda, Segal cuenta con una habilidad particular ya que logró que tanto la exmandataria Cristina Kirchner pasando por Mauricio Macri y el actual presidente Milei apoyen este evento enviando a sus principales ministros.

A las 12.30 de este jueves se espera el discurso del presidente quien lo trabajó en la tranquilidad de la Quinta de Olivos. Ámbito pudo saber que el jefe de Estado centrará su ponencia en el desarrollo de la actividad económica, las perspectivas para los próximos meses y, cómo se prepara el Gobierno para encarar un 2027 sin inestabilidad.

Asimismo, Milei trabaja también en el discurso que brindará este viernes a las 19 en la Bolsa de Comercio de Rosario, presidida por Pablo A. Bortolato, en ocasión de su 142° aniversario.

En la entidad bursátil hará referencia, en particular al tema de las tasas de interés y morosidad. Al respecto, el BCRA le preparó estadísticas actualizadas que se extrajeron de la central de deudores.

Ambos discursos buscarán explicar su modelo de crecimiento económico y cómo sería la transición frente a distintos shocks y los ejes que el Gobierno toma en cuenta para lograr este objetivo.

En particular hará énfasis en el progreso tecnológico; la desregulación; la apertura económica; la expansión de los recursos naturales; la reducción de impuestos y la baja del riesgo país. También, Milei se encuentra preparando una evaluación ética y moral de las respuestas frente a cada uno de estos shocks.

Asistencia perfecta

Por el Gobierno ya confirmaron su asistencia al Council: Diego Santilli, jefe de Gabinete de ministros; Luis Caputo, ministro de Economía; Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación.

Uno de los temas centrales de esta conferencia es el despegue tanto de la minería como de la energía y contará con la mirada de los mandatarios provinciales: Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) y varios empresarios de estos sectores.