La tercera parte de "That '90s Show" llegará a Netflix antes de lo esperado

Netflix anunció que la tercera parte de That '90s Show se estrenará antes de lo previsto originalmente. Los ocho episodios restantes de la segunda temporada se estrenarán el 22 de agosto, dos meses antes de la fecha original del 24 de octubre, anunció hoy el servicio de streaming a través de un vídeo del reparto. Cuenta con la participación de Kurtwood Smith , Debra Jo Rupp y las estrellas invitadas de la segunda parte, Seth Green , Will Forte y Kevin Smith .

En la serie secuela de That '70s Show , han pasado 15 años y ahora es 1995. La hija de Eric y Donna, interpretada por Callie Haverda, visita a sus abuelos durante el verano y encuentra un nuevo grupo de amigos en Point Place.

Rupp y Smith repiten sus papeles como Kitty y Red Forman en That '90s Show. Las estrellas de la serie original que aparecieron como estrellas invitadas en la primera temporada incluyen a Topher Grace como Eric, Laura Prepon como Donna, Wilmer Valderrama como Fez, Mila Kunis como Jackie, Ashton Kutcher como Kelson, Don Stark como Bob y Tommy Chong como Leo.

That '70s Show se emitió durante ocho temporadas en Fox con un total de 200 episodios. Michael Kelso (Kutcher) y Jackie (Kunis) aparecieron como estrellas invitadas en el spin-off como los padres de Jay Kelso, interpretado por Mace Coronel. Kunis dijo a principios de este año que ella y Kutcher no volverían para la segunda temporada, y le dijo a ET : "Hicimos lo nuestro y presentaron a nuestro hijo en el programa".