La UBA le entregó un doctorado honoris causa a Charly García







La institución destacó la extensa trayectoria del cantante y compositor y aseguró que es un "símbolo de la cultura nacional".

Charly García agradeció el reconocimiento de la UBA.

"Ahora pueden llamarme Doctor Charly García", dijo el reconocido cantante y compositor luego de recibir el máximo reconocimiento honorífico de la Universidad de Buenos Aires, que le entregó la distinción por su destacada trayectoria artística, que dejó una marca en la cultura argentina.

El acto de entrega del título honoris causa se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y estuvo encabezado por el decano de la institución, Ricardo Manetti y la vicedecana, Graciela Morgade. También contó con la participación de la titular de la Cátedra de Música Popular de la Carrera de Arte, Lisa Di Cione, quien estuvo a cargo de la laudatio. “Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante", expresó el artista.

En los considerandos de la resolución se destaca que Charly es una "personalidad destacada del arte y la cultura argentina” gracias a su "trayectoria artística de más de cincuenta años, con una extensa obra musical".

IMG_0084 La UBA destacó la exitosa trayectoria de Charly García Manetti, expresó el orgullo que implica para la Universidad otorgar este reconocimiento: “Charly es un símbolo de nuestra cultura nacional y justamente cuando hablamos de nuestras universidades nacionales y públicas, es lógico que todos nos sintamos muy felices, por lo que significa hoy poder celebrar este homenaje a Charly”.

“El homenaje celebra su impacto transformador en la cultura y la identidad argentina”, dijo y agregó que el artista es "la representación más real y concreta de toda la capacidad enorme que tenemos de creación" y de las "debilidades, las dudas, la valentía para enfrentar y transformar la realidad verdadera”.

“Charly nos conmueve, Charly nos entusiasma, Charly es la nacionalidad popular. Así que por eso Charly es símbolo del homenaje en nuestra universidad pública, que es una universidad que valora a aquellos que transformaron la vida de nuestros ciudadanos, que transformaron el pensamiento, el campo artístico y el campo creativo, y que sin ninguna duda nos han hecho crecer. Así que muchísimas gracias, Charly García”, concluyó el decano. Durante su carrera, García recibió otros reconocimientos como el ‘Premio a la Excelencia Musical’ en la edición de los Premios Grammy Latinos de 2009; el Premio Konex de Platino (1985) y el Premio Konex Mención Especial (2025).