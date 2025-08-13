La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA presenta tres diplomaturas para periodistas







Las propuestas abordan economía financiera, agro y políticas públicas. Son virtuales, de cuatro meses y comienzan a fines de agosto.

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA presentó tres nuevas diplomaturas dirigidas a periodistas y a quienes deseen profundizar en economía, finanzas y políticas públicas. Las propuestas buscan ofrecer herramientas sólidas para interpretar fenómenos como inflación, inversión, crédito y nuevas tecnologías financieras, con el objetivo de mejorar la cobertura informativa en temas económicos complejos.

Cada diplomatura se cursará de manera virtual durante cuatro meses, con 100 horas de clase distribuidas semanalmente. La modalidad combina tres horas y media de clases sincrónicas con una hora y media de contenido asincrónico, lo que permite a los participantes ajustar los estudios a su agenda profesional.

Periodismo de Economía Financiera y Fintech La Diplomatura en Periodismo de Economía Financiera y Fintech apunta a cubrir la creciente necesidad de profesionales capaces de comunicar datos financieros de manera clara y responsable. “La comprensión y difusión de datos financieros requieren periodistas capaces de interpretar y comunicar la información de manera clara y veraz, en un marco caracterizado por la irrupción de tecnologías como blockchain, criptoactivos, pagos digitales y banca virtual, que revolucionaron el sector financiero”, explican desde la facultad.

WhatsApp Image 2025-08-13 at 11.20.06 El programa también enfatiza la ética periodística y el conocimiento del marco regulatorio, asegurando que la cobertura cumpla con estándares de responsabilidad y precisión.

Periodismo Económico: Políticas Públicas Esta diplomatura aborda la interpretación y el análisis de políticas fiscales, sectoriales y de desarrollo. Su objetivo es formar periodistas capaces de transformar datos complejos en información accesible para ciudadanos, empresas y gobiernos, en un contexto donde la digitalización hizo que el análisis económico sea cada vez más complejo.

Periodismo Agropecuario El curso de Periodismo Agropecuario busca formar profesionales en la comunicación de uno de los sectores más relevantes de Argentina. “Se brindarán los elementos que permitirán comunicar con precisión, profundidad y ética sobre el agro, su influencia en la economía, la política y el desarrollo social”, señalan desde la UBA. Las tres diplomaturas comenzarán a fines de agosto y buscan aportar conocimientos específicos que respondan a las demandas actuales del periodismo económico y especializado.

