Los creadores de "Stranger Things" dejarán Netflix y firman un acuerdo con Paramount

Los hermanos Matt y Ross Duffer, conocidos por crear el éxito de Netflix Stranger Things, están oficialmente asociados con Paramount.
El acuerdo, que se espera priorice proyectos ambiciosos y de gran envergadura, entrará en vigor tras la finalización de su contrato actual con Netflix en abril de 2026.
La pareja se separa de Netflix para firmar un acuerdo de exclusividad de cuatro años para largometrajes, televisión y proyectos de streaming con Paramount. El acuerdo, que se espera priorice proyectos ambiciosos y de gran envergadura, entrará en vigor tras la finalización de su contrato actual con Netflix en abril de 2026.
Los próximos proyectos se desarrollarán a través de su productora, Upside Down Pictures, dirigida por los hermanos y su socia productora y presidenta, Hilary Leavitt.
“Estamos encantados de unirnos a la familia Paramount”, declararon Matt y Ross Duffer en un comunicado. “Formar parte de esta misión no solo es emocionante, sino que es la realización de un sueño de toda la vida. Y hacerlo en un estudio con un legado tan histórico en Hollywood es un privilegio que no tomamos a la ligera. También nos entusiasma reunirnos con nuestros amigos Cindy [Holland] y Matt [Thunell], quienes fueron de los primeros en creer en nosotros y en un guioncito inusual que escribimos y que se convirtió en 'Stranger Things'. Se arriesgaron con nosotros en 2015 y se arriesgan de nuevo; estamos deseando crear nuevas historias juntos”.
Como se indica en su comunicado, la decisión reúne a los Duffer con Cindy Holland, la nueva directora de streaming de Paramount, quien dio luz verde a "Stranger Things" en Netflix, y Matt Thunell, presidente de Paramount Television, quien también trabajó con los hermanos en la plataforma de streaming. La pareja también trabajará con Josh Greenstein y Dana Goldberg, quienes comparten las responsabilidades creativas de películas y series en Paramount.
La fusión de Paramount con Skydance y los planes del estudio
Su contratación, que se produce poco después de la fusión de 8 mil millones de dólares de Paramount con Skydance, es parte del objetivo del presidente y CEO de la compañía, David Ellison, de ser la "primera opción para cineastas y artistas que buscan un hogar creativo que defienda su trabajo y lo amplifique en un escenario global".
Esta noticia llega mientras los Duffer se preparan para la quinta y última temporada de "Stranger Things" en Netflix. Tras finalizar su acuerdo con Netflix, los Duffer seguirán involucrados en "Stranger Things" y sus demás proyectos de desarrollo.
“Nuestro tiempo en Netflix ha sido increíble. Ted [Sarandos], Bela [Bajaria] y Peter [Friedlander] nos han brindado la libertad creativa y el apoyo que los artistas sueñan, pero que rara vez reciben. Una década después, son como familia”, continuaron los Duffer.
