La serie de Disney+ para los amantes del fútbol: la vida de juveniles en busca de su sueño







La plataforma de Disney cuenta con una serie argentina que promete ser una gran opción para adolescentes y jóvenes.

La serie argentina que está causando furor en Disney +.

En la plataforma de Disney + el catálogo cuenta con opciones para chicos y grandes. Entre las películas y series podemos encontrar todos los géneros y ofertas para todos los gustos. Una de las ficciones argentinas que causa furor entre adolescentes es Once, una historia de fútbol.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El elenco está liderado por Nicolás Pauls y Verónica Pelaccini, fue producida íntegramente en América Latina y busca retratar la vida de futbolistas jóvenes que se encuentran en un instituto de formación. Está situada en un pueblo ficticio llamada Álamo Seco y trata de seguir la senda del éxito que iniciaron "Violetta" y "Soy Luna".

O11CE Una serie ideal para adolescentes y amantes del fútbol, disponible en Disney +. De qué trata Once, la serie juvenil de Disney+ El protagonista de esta historia es Gabo, un adolescente que vive en el pueblo argentino ficticio llamado Álamo Seco. Él ama el fútbol y, por su talento, le ofrecen la posibilidad de su vida con una beca en el prestigioso Instituto Académico Deportivo (IAD) de Buenos Aires para jugar en Los Halcones Dorados, el reconocido equipo amateur del colegio.

De esta manera, logra abrirse camino en su gran sueño de convertirse en futbolista profesional. En la serie, que cuenta con 80 capítulos de aproximadamente 22 minutos cada uno, se puede ver un análisis de la formación y crecimiento de los adolescentes que se dedican a practicar fútbol desde chicos, y también retrata la forma de perseguir los sueños personales.

Disney+: tráiler de Once Embed - ¡Es ahora o nunca! | Epic Tráiler O11CE Disney+: elenco de Once Mariano González (Gabo)

Sebastián Athié (Lorenzo)

Paulina Vetrano (Zoe)

Luan Brum (André)

Juan David Penagos (Ricardo)

Agustina Palma (Martina)

Nicolás Pauls (Francisco)

Temas Disney

Series