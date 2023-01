Lali sorprendió al revelar que lleva un juguete sexual en la cartera: la explicación de la cantante

voguelali2.jpg

voguelali.png

Entre otro de los elementos indispensables de su cartera se encuentra una libreta. “Siempre llevo una conmigo en los bolsos porque siento que uno baja mucho mejor las ideas en papel que escrito en un teléfono o en una computadora. Vas mirando y te encontrás: una sesión de terapia, que a veces lo releeo y digo: ‘Uf, menos mal que hago terapia’. Página siguiente, de la nada, una letra de una canción. Página siguiente un dibujo de mi sobrino...Y me gusta la vida que queda registrada en una libreta. ¿Viste las típicas escaleras donde vivía Harry Potter? Bueno, ahí tengo lleno de cuadernos y cosas. Y hay, de estos, millones”, explicó.

Y luego agregó: “De hecho, hace poco me encontré con una libreta y era de hace mucho tiempo. Y, cuando miré lo que había adentro, como decimos en Argentina: flasheé. Pero es lindo tener eso. Siento que es parte de quien fuiste y que te va a acompañar siempre”.

Más adelante, en el video la actriz mostró un paquete de color rojo escrito en hebreo. “Te preguntarás qué es...”, dijo en tono de misterio. Y explicó: “Esto es una golosina de Israel. Está en hebreo, como verán ahí. Yo soy muy fan de, exactamente, esta golosina. Y tengo la suerte de que en la mayoría de los lugares a los que viajo a trabajar, siempre hay alguna fan de Israel que sabe que me gustan y vienen a donde sea que esté y me traen muchos de estos. Así que suelo tener en la cartera siempre perdida por ahí una golosina israelí. Es increíble, son de chocolate. Pero es un chocolate israelí. No sé ni qué dice, ¿mirá si dice: ‘No lo comas, morirás?’ ¡Imaginate!”.

Entonces recordó mientras saboreaba esos bocaditos: “El primer viaje de mi vida que hice, fue de mi barrio directo a Israel cuando tenía 11 años. Es un lugar al que fui 13 veces a lo largo de estos años, a conciertos, a trabajar... He tenido la suerte de conocer un poco más. Y gran parte de por qué los quiero mucho, es por sus golosinas”.