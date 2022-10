Lali Espósito tuvo que cancelar shows por un problema de salud

https://twitter.com/lalioficial/status/1585341862428434433 Amigos de Neuquén y Trelew pasamos los shows de esta semana a 6/11 (Neuquén) 8/11 (Trelew) porque tengo un cuadro muy heavy (ya inrremable)de tos y fiebre que me imposibilita de hacer el show power que es el DisciplinaTour de 2 horas ! Quiero darles lo mejor... — Lali (@lalioficial) October 26, 2022

Asimismo, la cantante explicó que los tickets son validos para las nuevas fechas. “Por supuesto que las entradas que ya tienen son válidas para las nuevas fechas y, en caso de reembolso, todo ok! Me pone re triste esto! Pero vengo tapando y arrastrando esto hace mucho rato y los médicos me piden parar... Por mi salud y por ustedes que merecen lo mejor”, precisó.

Recientemente Lali estuvo de festejo por su cumpleaños numero 31 en España. La cantante sopló las velas rodeada de amigos y a pura fiesta. Las primeras imágenes de sus 31 se viralizaron en las redes, donde sus seguidores no tardaron en saludarla. La cantante festejo su cumpleaños en un boliche y rodeada de su grupo de amigos.