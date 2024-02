Lana Del Rey confirmó que su próximo disco "Lasso", será de música country

"Si aún no lo sabes por nuestros ganadores de premios y nuestros artistas, el negocio de la música se está volviendo country", dijo a la multitud (a través de Rolling Stone). “Nos vamos al campo. Está sucediendo. Por eso Jack me ha seguido a Muscle Shoals, Nashville, Mississippi, durante los últimos cuatro años”.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento específica, Del Rey sí reveló que "Lasso" llegará en algún momento de septiembre. Será su décimo álbum de estudio, después de "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" del año pasado .

El lanzamiento de 2023 llevó a Del Rey a ser nominado a cinco premios Grammy , incluido Álbum del año y Mejor álbum de música alternativa. “Candy Necklace”, que contó con Jon Batiste, está nominado a Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop, y 'A&W' también está nominado a Canción del Año y Mejor Interpretación de Música Alternativa.

Las incursiones de Lana Del Rey en la música country

Si bien "Lasso" será el primer álbum country oficial de la cantante, no es la primera vez que incursiona en el género.

En diciembre, compartió una versión del clásico de John Denver "Take Me Home, Country Roads", y el mes anterior actuó en Christmas at Graceland de NBC , cantando una versión de la canción de 1977 de Elvis, "Unchained Melody".

Del mismo modo, en septiembre realizó una interpretación de "Stand By Your Man", un tema lanzado originalmente por Tammy Wynette en 1969.

Más recientemente, mostró una vista previa de una nueva canción country, "Henry, Come On", en sus redes sociales.