Lana Del Rey lanzó "Henry, Come On", el primer sencillo de su próximo álbum







Lana Del Rey está de vuelta. La cantautora estadounidense lanzó el viernes su última canción, "Henry, Come On", el primer sencillo de su próximo décimo álbum de estudio, "The Right Person Will Stay" ya esta disponible es plataformas de música.

Del Rey compartió un breve adelanto de la canción en Instagram en enero de 2024, etiquetando al compositor y productor de música country Luke Laird. "Vamos, Henry. ¿De verdad crees que lo elegiría?", canta sobre una melodía tensa antes de lanzar una advertencia. "Última llamada, oigan todos. Cuelguen su sombrero en la pared. Díganle que su vaquera se ha ido. ¡Vamos, arre!".

Embed - LANA DEL REY on Instagram View this post on Instagram A post shared by LANA DEL REY (@honeymoon) Qué se sabe del nuevo disco de Lana Del Rey Del Rey anunció su décimo álbum, "The Right Person Will Stay", en una publicación de Instagram de noviembre donde agradeció a Laird, Jack Antonoff , Zachary Dawes y Drew Erickson por su "hermoso trabajo" en el LP que incluye 13 pistas.

La noticia llegó después de que la cantante de "Ride" anunciara a principios de 2024 que su décimo álbum, un hito histórico, sería un proyecto country titulado Lasso . Ahora, con los planes de ese proyecto supuestamente descartados, parece que "The Right Person Will Stay" seguirá presentando inspiración country, coincidiendo con su presentación en el festival Stagecoach 2025 el 25 de abril.

"The Right Person Will Stay" llega el 21 de mayo, como continuación del álbum de Del Rey de 2023, "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd". Este último disco le valió a la estrella del pop alternativo cinco nominaciones en la 66.ª edición de los Grammy , incluyendo una nominación a las codiciadas categorías de canción del año y álbum del año.

