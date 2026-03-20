Las 3 series argentinas de Prime Video que son perfectas para maratonear durante el fin de semana largo + Seguir en









En la plataforma hay producciones locales para todos los gustos: humor, drama o suspenso, el mejor plan para quedarse en casa frente a la pantalla.

Estas 3 series argentinas son el plan perfecto para el próximo fin de semana largo. Gentileza - Prime Video

Cuando llega un fin de semana largo, muchas personas prefieren hacer planes fuera de casa o con amigos. Pero hay un gran grupo que aprovecha para encontrar series para maratonear. En los últimos años, las ficciones nacionales se hicieron populares en los catálogos digitales, con historias para todos los gustos.

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Dentro de Prime Video hay tanto series como películas argentinas que tienen de todo: buenas actuaciones, tramas intensas y grandes producciones. La gran variedad de opciones que hay es perfecta para preparase algo rico y aprovechar el tiempo en casa.

Señor mirando televisor Prime Video cuenta con producciones argentinas para todos los gustos. Freepik Barrabrava La historia de "Barrabrava" gira alrededor de dos hermanos que forman parte de la barra de su club favorito y que, tras un conflicto interno, quedan fuera de ese entorno. A partir de ese momento, ambos inician un enfrentamiento contra quienes fueron sus compañeros, lo que tensiona su vínculo familiar y los obliga a tomar decisiones que afectan su futuro.

La serie se encarga de mostrar el detrás de escena de las barras y las disputas de poder que existen dentro de esos espacios. El elenco incluye a Gastón Pauls y Matías Mayer en los roles principales, acompañados por figuras reconocidas del medio local. Desde su estreno en 2023, logró posicionarse entre las producciones argentinas más comentadas dentro de la plataforma.

Barrabrava Barrabrava cuenta con 8 episodios donde se explora la violencia, los negocios ilícitos y la ambición atrás del fútbol. Gentileza - Prime Video Educando a Nina "Educando a Nina" sigue siendo, a día de hoy, una de las ficciones más recordadas de la televisión argentina y gracias al streaming vive una nueva etapa. La trama sigue a dos hermanas gemelas que fueron separadas al nacer y crecieron en realidades completamente distintas. Años después, sus caminos se cruzan de forma inesperada y eso cambia sus vidas.

El trabajo de Griselda Siciliani, quien interpreta a ambos personajes principales, es lo mejor de la novela. Pero además de su gran trabajo, el resto del elenco suma nombres como: Verónica Llinás, Diego Ramos y Jorgelina Aruzzi, que complementan esta serie tan aclamada por el público argentino. Muchas escenas de esta tira se hicieron virales con el paso del tiempo y siguen circulando en redes sociales. Educando a Nina Esta famosa y aclamada serie argentina sigue la historia de Mara y Nina, dos gemelas separadas al nacer. Gentileza - Prime Video Iosi, el espía arrepentido "Iosi, el espía arrepentido" ofrece una historia completamente distinta a las otras dos. Se trata de un thriller basado en hechos reales que aborda uno de los períodos más sensibles de la historia reciente del país. La serie sigue a un agente de inteligencia que recibe la misión de infiltrarse en la comunidad judía con una identidad falsa. Con el paso del tiempo, su rol dentro de esa estructura se vuelve cada vez más complejo y termina vinculado a hechos atroces. El protagonista, interpretado por Gustavo Bassani, atraviesa un conflicto interno lleno de culpa y las decisiones que tomó en el pasado. La historia se construye entre dos líneas temporales que alternan entre su trabajo encubierto y las consecuencias de sus actos. Iosi, el espía arrepentido Basada en hechos reales, la serie sigue a un agente de inteligencia infiltrado en la comunidad judía de Buenos Aires que está arrepentido tras los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel. Gentileza - Prime Video El elenco suma a estrellas del espectáculo argentino como Natalia Oreiro, Mercedes Morán y Alejandro Awada. La primera temporada cuenta con muy pocos episodios, por lo que se puede disfrutar de un tirón durante el fin de semana largo. La manera en la que se reconstruyeron los hechos y el desarrollo de los personajes arman un relato que te va a mantener al borde del asiente en cada uno de sus capítulos.