La serie que fue despreciada en su país y ahora es furor en Disney + por convertirse en un meme + Seguir en









Una producción animada japonesa sorprende al público internacional tras viralizarse en redes por sus escenas absurdas.

Gracias al poder de las redes sociales, este anime encontró su público y Disney lo aprovechó. Freepik

Las redes sociales ya se convirtieron en un impulso importante para que las nuevas series o películas ganen popularidad. Muchas veces, con que se viralice un simple fragmento o una imagen graciosa, se puede despertar la curiosidad de millones de personas en cualquier parte del planeta.

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Algo parecido se dio con una particular historia animada que comenzó como un manga. Aunque al principio no tuvo gran repercusión en Japón, terminó volviéndose furor entre los lectores de habla hispana que difundieron las escenas y los diálogos en Internet.

Rooster Fighter La serie fue un fracaso en Japón, pero sus memes captaron la atención de Disney. Gentileza - Disney + De qué trata Rooster Fighter, el polémico anime que estrenó Disney + La trama de "Rooster Fighter" tiene de protagonista a un gallo que recorre Japón enfrentándose a criaturas sobrenaturales que amenazan a la humanidad. Este personaje se llama Keiji, que a simple vista parece un animal común, pero en realidad es un guerrero que combate a demonios que aparecen en distintas ciudades.

En ese universo, las criaturas oscuras nacen a partir de las emociones negativas de los humanos. Por ejemplo, el miedo, la ira o la frustración pueden transformarse en seres peligrosos que atacan a la población. Keiji se dedica a perseguirlos y eliminarlos por diferentes lugares del país.

De todas formas, la serie tiene un trasfondo más profundo, ya que el gallo busca vengar la muerte de su hermana, quien perdió la vida tras el ataque de un poderoso demonio conocido como el Gran Demonio Blanco. La adaptación animada se basa en el manga creado por Sh Sakuratani, una obra que primero se hizo famosa por los fanáticos internacionales antes que en su propio país.

El anime fue desarrollado por el estudio Sanzigen y cuenta con la dirección de Daisuke Suzuki. El guion fue trabajado por Hiroshi Seko, mientras que la banda sonora quedó a cargo de Tetsuya Takahashi. La primera temporada incluye doce episodios. Ese interés del público ayudó a impulsar este anime, que llegó al streaming para una audiencia internacional, incluso antes de su estreno televisivo en Japón. Rooster Fighter Las redes sociales amaron esta historia por lo irreverente y absurda que es, con un gallo luchador como protagonista. Gentileza - Disney + Disney+: tráiler de Rooster Fighter Embed - Rooster Fighter | Tráiler Oficial | Disney+ Disney+: elenco de Rooster Fighter Kenta Miyake como Keiji

como Keiji Shiori Izawa como Piyoko

como Piyoko Mariko Honda como Elizabeth

como Elizabeth Yko Kaida como Kugone

como Kugone Jun Kasama como Yuji

como Yuji Natsumi Fujiwara como Hikari

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