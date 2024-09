Las hijas de Jorge Lanata hablaron sobre el supuesto pedido a la Justicia de declarar insano al periodista

La panelista repasó anoche la situación de Lanata: contó que había vuelto a la clínica Santa Catalina y que estaba estabilizado clínicamente. “Ya no tiene antibióticos ni tendría infección”, señaló. Además explicó que sigue “en la misma situación: una situación no lúcida. “¿Viste que hay muchos periodistas que dicen que está bien, que va mejorando? Lo cierto es que él está exactamente igual”, completó, y prefirió no dar más detalles.