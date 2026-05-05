Murió Jorge Calandrelli, reconocido músico y compositor argentino que ganó 6 Grammy

Entre sus grandes y destacados proyectos se encuentra "Cheek to Cheek", el álbum de Tony Bennett en el cual hizo dupla con Lady Gaga.

La cultura argentina está de luto tras la reciente pérdida de uno de sus referentes. Murió Jorge Calandrelli , músico, compositor, director y productor argentino que ganó 6 premios Grammy, a los 87 años.

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, fue quien confirmó la triste noticia a través de una emotiva despedida en su cuenta personal de X.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Calandrelli, uno de los grandes referentes de la música argentina a nivel internacional . Compositor, arreglador y director, fue ganador de 6 premios Grammy y nominado al Oscar, trabajó con los artistas más reconocidos del mundo. Mis condolencias para su familia y amigos en este doloroso momento”, escribió el funcionario.

Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Calandrelli, uno de los grandes referentes de la música argentina a nivel internacional. Compositor, arreglador y director, fue ganador de 6 premios Grammy y nominado al Oscar, trabajó con los artistas más reconocidos del mundo.… pic.twitter.com/khqvP27Io0

Tal y como destacó el secretario de Cultura, Calandrelli estuvo 2 veces nominado a los Premios Oscar, 29 veces nominado a los Premios Grammy y ganó en 6 ocasiones,

La extensa trayectoria de Jorge Calandrelli

Entre sus grandes y destacados proyectos se encuentran El alma del tango, de Yo-Yo-Ma, ¿A quién puedo recurrir?, de Tony Bennett y Queen Latifah, Un tiempo para el amor, de Arturo Sandoval y Cheek to Cheek, el álbum de Tony Bennett en el cual hizo dupla con Lady Gaga.

El artista formó su carrera musical en Argentina y en partes de Europa, estudiando con maestros de la talla de Carlos Guastavino y Gerardo Gandini; sin embargo, llegó al estrellato mundial cuando emigró a Estados Unidos en 1978, donde desarrolló una exitosa carrera.

“Como para muchos artistas latinoamericanos, siempre quise venir a Estados Unidos porque era competir con el nivel norteamericano. Era mi sueño trabajar con gente como Tony Bennett y Barbra Streisand. Vine con muchos contactos de Buenos Aires, en donde había grabado con todos los cantantes pop del momento, desde Palito Ortega y Tormenta hasta Sergio Denis. Me recibieron muy bien, aunque el hecho de ser latinoamericano no era fácil. Yo creo que el aporte de los hispanos evidentemente es cultural. Venir acá y competir con europeos y norteamericanos era complejo, pero no tanto porque traemos algo diferente”, expresó el curador de música a un medio internacional.