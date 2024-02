Las revelaciones de The Crown sobre la vida de rey Carlos III

Dominic West se puso en la piel de Carlos III en las últimas temporadas de The Crown.

Carlos III se convirtió en Rey de la corona del Reino Unido en 2022, tras la muerte de la Reina Isabel II . Aunque toda su vida fue una persona pública hay muchas cosas que salieron a la luz a través de The Crown , la serie de Netflix sobre la familia real que concluyó este año con su sexta temporada.

De acuerdo a un alto funcionario escocés, el líder laborista Anas Sarwar , reveló que Carlos efectivamente vio el drama y comentó que no estuvo bien representado, que lo mostrado no se asemeja “ni cerca” a cómo es él, tanto en relación con su vida privada como con su función dentro de la corona británica.

Además Sarwar contó, según una charla recogida por el periódico The Daily Mail, que Carlos se le acercó y le dijo: “Hola, encantado de conocerlos a todos. No soy ni cerca como me retratan en Netflix”.