Liam Gallagher y John Squire, guitarrista de The Stones Roses, lanzan un disco juntos

Liam Gallagher y John Squire anunciaron los detalles de su proyecto colaborativo, y el primer sencillo, "Just Another Rainbow", del futuro disco llegará el próximo mes.

El ex líder de Oasis convertido en estrella solista y el ex guitarrista de The Stone Roses han estado haciendo algo de música juntos desde hace un tiempo. En junio, Gallagher presentó a Squires durante sus shows en Knebworth para interpretar el clásico de Oasis de 1995 "Champagne Supernova" antes de tuitear: "El súper grupo entrante LG JS".

Ahora, después de haber lanzado un sitio web con una serie de videos mutuos esta semana , Gallagher y Squire han anunciado que su primer sencillo "Just Another Rainbow" se lanzará el 5 de enero de 2024, con "más música nueva a medida que avance el año".

El anuncio de Liam Gallagher y John Squire sobre su primer sencillo

Un comunicado de prensa para el sencillo promete que la “guitarra instantáneamente inolvidable con tintes de psicodelia” de Squire se reunió con “pasión, personalidad y máxima convicción” de la voz de Gallagher.

"Para mí, la versión más obvia de 'Just Another Rainbow' es que trata sobre la decepción y el sentimiento es que nunca obtienes lo que realmente quieres", dijo Squire. “Pero no me gusta explicar canciones, creo que es privilegio del oyente, es lo que quieras que sea. Para mí, también es uno de los temas más edificantes que hemos hecho juntos, lo cual es extraño”.

Si bien 'Just Another Rainbow' es la primera muestra del álbum conjunto largamente debatido, un comunicado de prensa de las leyendas del indie de Manchester ha confirmado que "habrá mucha más música nueva por venir, y bien podría haber espectáculos también". Hablando de su colaboración, Gallagher elogió a Squire como "un compositor de primer nivel".

El presente musical de Gallagher y Squire

Squire ha estado trabajando como un célebre artista visual aparte de su trabajo con The Stone Roses, quienes se separaron una vez más después de su último concierto en Glasgow en 2017. The Stone Roses se reformaron inicialmente en 2011, después de su primera separación en 1996. En 2016, lanzaron dos sencillos con "All For One" y "Beautiful Thing".

Gallagher, quien lanzó su aclamado tercer álbum en solitario "C'Mon You Know" en 2022, saldrá de gira en 2024 para celebrar el 20 aniversario del debut seminal de Oasis "Definitely Maybe".