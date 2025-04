Lionel Richie vuelve a la Argentina: cuándo y dónde se presentará su show "Say Hello to the Hits"

Lionel Richie , una de las voces más icónicas de la música, regresa a la Argentina con su show " Say Hello to the Hits!" , con producción de DF Entertainment .

richie.jpg

Su álbum Can't Slow Down (1983) vendió más de 20 millones de copias y le valió el premio Grammy a Álbum del Año. Canciones como Hello, All Night Long y Say You, Say Me (ganadora del Óscar a Mejor Canción Original) lo consolidaron como un gigante del pop.