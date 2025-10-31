Ariana Grande se une a Jessica Lange, Evan Peters, Sarah Paulson para la temporada 13 de "American Horror Story"







Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman también serán parte del elenco de la serie.

Grande se suma a la serie antológica.

La temporada 13 de American Horror Story comienza a tomar forma. Ariana Grande fue elegida para la nueva entrega de la serie antológica de FX, reuniéndose con los creadores de la serie, Ryan Murphy y Brad Falchuk, después de protagonizar su efímera serie de comedia de terror Scream Queens hace una década.

Además, la temporada 13 contará con el regreso de varios miembros habituales de la franquicia: Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman. (Roberts y Lourd también protagonizaron Scream Queens junto a Grande).

La noticia provino de la página de Instagram de Ryan Murphy Productions, que publicó un video de una pantalla negra con los nombres de los miembros del reparto escritos con la tipografía característica de American Horror Story mientras suena la versión de Vera Lynn de “I'll Be Seeing You”.

Embed - Ryan Murphy Productions on Instagram View this post on Instagram A post shared by Ryan Murphy Productions (@ryanmurphyproductions) El regreso de Jessica Lange y otros actores a la serie antológica La elección de Lange es particularmente notable, ya que la favorita de los fans no ha aparecido en American Horror Story desde la temporada 8, “Apocalypse” de 2018. Lo mismo ocurre con Bassett, Bates y Sidibe, mientras que Peters y Paulson aparecieron por última vez en la temporada 10, “Double Feature” de 2021.

El reencuentro de tantas estrellas del pasado ha hecho que los fans especulen que la temporada 13 podría retomar la historia de una temporada anterior, en particular la temporada 3, “Coven” de 2013. “American Horror Story” ya había retomado personajes antiguos en “Apocalypse”, que fue un crossover de “Coven”, “Murder House” de 2011 (temporada 1) y “Hotel” de 2015 (temporada 5).

La temporada 12 de American Horror Story se tituló “Delicate” y se emitió en FX desde septiembre de 2023 hasta abril de 2024 (la serie está disponible en Disney+). El reparto incluyó a Roberts, Lourd, Grossman, Kim Kardashian, Matt Czuchry, Annabelle Dexter-Jones, Michaela Jaé Rodriguez, Denis O'Hare, Cara Delevingne, Julie White y Maaz Ali. 20th Television produce “American Horror Story”.

Temas Series