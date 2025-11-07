Llega la 8° edición del Festival Callejón: una forma de habitar la escena

Se realiza una nueva edición del Festival Callejón en el teatro Espacio Callejón con una maratón de propuestas de teatro, danza y música contemporánea con obras de destacados artistas emergentes de la escena actual.

Los referentes del Festival Callejón, que abre sus puertas del 17 al 21 de noviembre en la emblemática sala del off.

Del 17 al 21 de noviembre llega a Buenos Aires la octava edición del Festival Callejón en el emblemático teatro Espacio Callejón (Humahuaca 3759, CABA) con una maratón de propuestas de teatro, danza y música contemporánea con obras de destacados artistas emergentes de la escena actual.

En 2025, el festival del circuito porteño despliega una programación curada por sus fundadores: Ramiro Bailiarini, Sebastián Francia y Zoilo Garcés en casa del anfitrión Javier Daulte. Las propuestas estéticas cruzan diversos lenguajes y comparten una búsqueda por tensar lo íntimo y lo político, lo poético y lo documental, lo colectivo y lo individual.

En teatro se estrena la obra “Max Garita” escrita y dirigida por Nicole Popper , “Mi hermano y el puma” con dirección de Lucía Deca y el work in progress anual “Frontier”, creación de Almudena González, Renata Mármora y Julia Zlotnik.

En de danza debutan: “Todas mis maldiciones en casa”, producida por el festival, con dirección de Sofía Rypka . Se presenta “Hacer olas, rodar piedras”, creada por Andrés Molina, Celia Arguello y Federice Moreno Vieyra.

Este año la música dice presente en formato concierto con la actuación en vivo de la cantautora Mailén Pankonin .

“El Festival Callejón es una manera de potenciar lugares de creación, no solo como resistencia ante una coyuntura hostil, sino como forma de imaginar futuros más amables, sensibles y colectivos”, señala Zoilo Garcés.

“Como cada año, contamos con un trabajo en progreso, esa dimensión del “todavía no” que es parte importante del espíritu del festival y algo fundamental para pensamiento escénico: acompañar procesos y abrir preguntas en vez de apresurar respuestas. Un espacio donde lo escénico se construye en tiempo presente, de manera colectiva, y en constante transformación”, comenta Bailiarini.

"Sostener un festival como este en el contexto actual de crisis que atraviesa Argentina no es un gesto menor. En un presente donde crear se vuelve cada vez más difícil y muchas veces hostil para las nuevas generaciones, el Festival Callejón y salas como esta apuestan por seguir siendo territorios fértiles para la producción, el pensamiento y el encuentro", concluye Francia.

La curaduría del festival Callejón está fundada en el deseo de conocer y acompañar nuevas voces. En su octava edición, el Festival sigue afirmándose y confluyen la apertura de miradas, riesgo y la persistencia en el hacer, acompañando -de modo autogestivo- a las nuevas voces de la escena contemporánea de Buenos Aires.

PROGRAMACIÓN 2025

TEATRO

Lunes 17.11, 22h y martes 18.11, 20h

MAX GARITA (Estreno)

Actuación: Camilo Polotto, Lautaro Noriega

Dramaturgia y Dirección: Nicole Popper

Martes 18.11 y viernes 21.11 a las 22h

MI HERMANO Y EL PUMA (obra invitada)

Intérpretes: Tomás De Jesús, Santiago García Ibáñez

Dramaturgia: Santiago Nader

Dirección: Lucía Deca

Miércoles 19.11, 22h y jueves 20.11, 20h

FRONTER (Trabajo en progreso)

Una creación de : Almudena González, Renata Mármora, Julia Zlotnik

Actrices: Almudena González, Renata Mármora, Julia Zlotnik, Julian "Shuliano" Piepoli.

Idea y dramaturgia: Club bizarro

Dirección y colaboración artística: Trisha Trixiana, Fiamma Carranza Macchi, Flor

Sánchez, Naomi Stein.

DANZA

Lunes 17.11 y miércoles 19.11 a las 20h

TODAS MIS MALDICIONES EN CASA (Estreno)

Producción del Festival Callejón

Idea: Agostina Fiore y Sofía Rypka

Intérprete: Agostina Fiore

Dirección: Sofía Rypka

Jueves 20.11 y viernes 21.11 a las 20h

HACER OLAS, RODAR PIEDRAS (obra invitada)

De: Andrés Molina, Celia Argüello, Federice Moreno Vieyra.

Colaboración artística: Hernán Franco

MÚSICA

Jueves 20.11 y viernes 21.11 a las 21h

Mailen Pankonin en vivo