¿Llega "Brutto" a la Ciudad de Buenos Aires? El anuncio del Indio Solari sobre su muestra de arte







La incursión de Solari en el arte visual no es nueva. Además de su legado musical ha desarrollado una vasta producción gráfica, con ilustraciones propias que han acompañado sus discos y publicaciones.

La muestra del Indio podría llegar a la Ciudad de Buenos Aires.

Carlos Alberto “Indio” Solari vuelve a ser noticia, tras ilusionar a sus fans con la posibilidad de nueva música e imágenes de ensayos con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, ahora el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota compartió una noticia en relación a su muestre de arte "Brutto".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de sus redes sociales, Solari compartió un video con imágenes de Plaza de Mayo y la frase: "BRUTTO. Próximamente", sugiriendo que la muestra que ya pasó por Mar del Plata y La Plata llegará a la Ciudad de Buenos Aires.

Embed - Indio Solari Oficial on Instagram: "BRUTTO Próximamente" View this post on Instagram ¿Cómo es "Brutto"? La muestra de arte con trabajos del Indio Solari Brutto, se trata de una exposición de arte visual que reúne obras en diversos formatos realizadas con medios digitales a partir de experiencias, mundos imaginarios y derivas personales del artista. Este trabajo cuenta con la curaduría de Indio Solari, prologado por Bárbara Maier y Marcelo Figueras.

La incursión de Solari en el arte visual no es nueva. Además de su legado musical ha desarrollado una vasta producción gráfica, con ilustraciones propias que han acompañado sus discos y publicaciones. Su trazo inconfundible y su estética cruda han dado vida a personajes, escenarios y símbolos que reflejan su universo creativo, en el que confluyen lo onírico, lo grotesco y lo fantástico.

Cuando tocan los Fundamentalistas del Aire Acondicionado La banda se presentará el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata y ya venden las últimas entradas. Ante el último posteo que subió el Indio se generó incertidumbre sobre si aparecerá en holograma o si tendrá algún tipo de intervención.