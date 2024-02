Lollapalooza 2024 suma a Pierce The Veil a los sideshows

La banda californiana Pierce The Veil se suma a la lista de artistas que forman parte de la grilla de la inminente edición de Lollapalooza Argentina que ofrecerán sideshows.

De esta manera, Pierce The Veil se añade a una nómina de bandas que incluye a Phoenix, Omar Apollo, The Driver Era y King Gizzard & The Lizard Wizard.