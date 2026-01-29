Lollapalooza Argentina 2026: Topa, Panam y Circo y Piñon Fijo encabezarán el Kidzapalooza

Una propuesta única en el panorama de los festivales, una grilla dentro pensada exclusivamente para que los chicos vivan una experiencia integral de celebración y acercamiento a la música y el arte.

El festival confirmó los artistas de su sección dedicada a los más chicos.

Este año marca el comienzo de la segunda década de Lollapalooza en el país y el festival reafirma su compromiso por celebrar la riqueza que hay en la diversidad.

En #LollaAR confluyen una amplia variedad de géneros musicales; artistas de todo el mundo; músicos consagrados y emergentes; artes plásticas; talleres de todo tipo, entre ellos Kidzapalooza . Una propuesta única en el panorama de los festivales, una grilla dentro del Lollapalooza pensada exclusivamente para que los chicos vivan una experiencia integral de celebración y acercamiento a la música y el arte.

El acceso al festival es gratuito para los niños y niñas de hasta 10 años inclusive, acompañados por un adulto responsable con entrada , acreditándose con anticipación en la web del festival y obligatoriamente retirando la pulsera Kidzapalooza por la boletería (Av. Marquez 700) el día del festival. Se podrán pre acreditar hasta 4 menores por adulto.

Mientras los distintos escenarios del festival reciben a artistas como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra, Kidzapalooza ofrece un espacio pensado a medida para que toda la familia pueda disfrutar del festival durante el día con Topa, Panam y Circo y Piñon Fijo.

El escenario de Kidza también contará con la participación de ¡Qué lío, Hugo!, Astrocity, Kidza Boom, Mecache Rock, Desenchufados en banda, Kiseki, Divertrap, School of Rock, Las canciones de AINE, Latin Duo, Partysani Klezmer Band, Arjaus Crew y Rudy Güemes como host.

Lineup del Kidzapalooza

TOPA - PANAM Y CIRCO - PIÑON FIJO - ¡QUÉ LÍO, HUGO! - ASTROCITY - KIDZA BOOM - MECACHE ROCK - DESENCHUFADOS EN BANDA - KISEKI - DIVERTRAP - SCHOOL OF ROCK - LAS CANCIONES DE AINE - LATIN DUO - PARTYSANI KLEZMER BAND - ARJAUS CREW.

HOST: RUDY GÜEMES

Además del line up, habrá una agenda llena de actividades lúdicas y experiencias que no solo estimularán la imaginación de los niños, sino que también compartirán los valores fundamentales de Lollapalooza.

Acreditaciones Kidzapalooza

El registro de los niños y niñas de hasta 10 años se podrá realizar con anticipación en la web de Lollapalooza.

Una vez retiradas las pulseras en los puntos de venta autorizados, se deberá ingresar a www.lollapaloozaar.com/kidzapalooza y hacer click en el botón “Acreditación de menores”, donde deberá introducirse el código de la pulsera que se compró (ubicado en el frente de la pulsera donde se encuentra el chip). De esta manera, se registrará como el adulto responsable de los menores que van a asistir al festival. Luego, deberá ingresar los nombres de los infantes.

Una vez finalizado el proceso de registro recibirá automáticamente un mail con la

confirmación.

Las pulseras de los menores que fueron registrados se retirarán el día del festival

en las boleterías de “Kidzapalooza” ubicadas en la Av. Márquez 700. Para poder

retirarlas deberá tener:

DNI del adulto responsable

Pulsera registrada del adulto responsable (la cual tendrá que estar debidamente colocada)

DNI de las infancias registradas

Una vez verificado el registro, se entregará una pulsera por cada uno de los menores que será debidamente colocada por personal del Kidzapalooza.

El ingreso con los menores se realizará por los molinetes de acceso identificados

para tal fin en cada una de las puertas del festival.